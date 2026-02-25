Santo Domingo.– El Poder Ejecutivo, emitió el Decreto núm. 123-26, mediante el cual se dispone la entrega en extradición del dominicano Thelmo Issa Ortega Luna al Reino de España, en cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República.

La solicitud de extradición fue presentada por la Embajada del Reino de España mediante Nota Verbal núm. 75, del 1 de abril de 2025, a raíz de un requerimiento internacional dictado por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Valladolid, en el marco de las diligencias previas núm. 3802/2015, por presunta violación al artículo 368 del Código Penal Español, relativo al delito de tráfico de drogas con grave peligro para la salud pública.