SANTO DOMINGO ESTE.– Un prolongado apagón ocurrido la tarde de este jueves provocó confusión y desorden en el centro comercial Megacentro, cuando decenas de personas que realizaban compras y otras actividades se vieron afectadas por la súbita interrupción eléctrica.

El corte de energía se registró alrededor de las 3:25 de la tarde, y según testigos, las plantas de emergencia no se activaron de inmediato, lo que generó incertidumbre entre empleados y visitantes. Ante la falta de luz y el aumento del calor dentro del establecimiento, muchos optaron por abandonar el lugar.

En el área bancaria de la mega plaza, los empleados decidieron cerrar las puertas de las entidades financieras, informando al público que, si la energía no retornaba antes de las 5:00 p. m., las operaciones serían reanudadas el viernes.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre las causas del apagón ni sobre la falla del sistema de emergencia que impidió la continuidad de las actividades en el concurrido centro comercial.