Faride llama a ayudar antes que grabar

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, advirtió sobre el deterioro de la convivencia social y exhortó a ejercer una ciudadanía activa para frenar los hechos de violencia que afectan al país.

La funcionario se refirió en estos términos a propósito de los recientes sucesos en Santiago de los Caballeros, donde un conductor de un camión recolector de basura murió a manos de un motociclista, luego de ser perseguido por un grupo de motoconchistas.

“Tenemos que reflexionar si queremos vivir en la sociedad del espectáculo donde grabamos frente a la tragedia sin auxiliar y sin hacer absolutamente nada; si queremos vivir en la cultura del desorden donde nadie quiera cumplir la ley y atacar a las autoridades cuando las mismas quieran hacerla cumplir…”, declaró.

Respaldo de Faride

En ese sentido, Raful respaldó el Pacto de Estado Contra la Violencia y la Criminalidad, que impulsa la Procuraduría General de la República, y destacó que su ministerio mantiene mesas de seguridad permanentes en todo el territorio nacional.

La ministra habló durante una reunión de seguridad del Plan de Seguridad Ciudadana de la Fuerza de Tarea Conjunta, encabezada por el presidente Luis Abinader.