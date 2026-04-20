Santo Domingo.- Profesores que fueron convocados este lunes para la prueba de evaluación, pidieron a las autoridades del Ministerio de Educación revisar dicho proceso, debido a las anomalías que se han presentado en el sistema.

Los maestros del Distrito 10-04 denunciaron que para el proceso solo se cuenta con 40 computadoras, para evaluar a 100 profesores por hora.

Los profesores fueron convocados para la evaluación en la escuela Panamá, en la avenida Venezuela, Ensanche Ozama, provincia Santo Domingo.

Al lugar se presentó una comisión de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

Al final, dicha comisión anunció que a partir de este martes se evaluará a los educadores sin el límite de tiempo que estaba previsto.

El proceso está previsto finalizar el próximo viernes, según informó uno de los denunciantes.