Fallece ciudadana china que resultó con quemaduras tras explosión en Villa Marina

Santo Domingo.– Murió este martes la ciudadana de origen chino que había resultado con quemaduras en un 90 % de su cuerpo tras la explosión ocurrida el 10 de diciembre en el sector Villa Marina, del Distrito Nacional.

La víctima permaneció hospitalizada en estado crítico desde el día del siniestro, recibiendo cuidados intensivos por parte del personal médico. Sin embargo, su salud empeoró en las últimas horas, lo que finalmente provocó su fallecimiento.

El incidente había provocado preocupación y conmoción entre los residentes de la zona, quienes aún esperan respuestas sobre lo ocurrido.

Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido información adicional sobre las causas de la explosión ni sobre el avance de las investigaciones relacionadas con el caso.