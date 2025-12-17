Santo Domingo.- El Gobierno dominicano, en la figura del ministro de Hacienda, Magín Díaz , presentó un balance positivo del comportamiento de la economía dominicana al cierre de 2025 y proyecciones favorables para el período 2026-2028, durante el Consejo de Ministros encabezado por el presidente Luis Abinader , celebrado este miércoles en el Palacio Nacional.

En su exposición, Díaz destacó la estabilidad macroeconómica , el sostenido crecimiento económico y el control de los principales indicadores, factores que, según explicó, constituyen la base para fortalecer la inversión pública, ampliar la política social y garantizar una planificación fiscal responsable en los próximos años.

El informe económico sirvió como insumo clave para la toma de decisiones estratégicas del Gobierno, al trazar el escenario sobre el cual se diseñarán las prioridades presupuestarias y sectoriales de cara al año 2026, en consonancia con las metas del Plan de Gobierno 2024–2028 .

El encuentro, que correspondió al quincuagésimo cuarto Consejo de Ministros , fue presidido por el mandatario junto a la vicepresidenta Raquel Peña y permitió pasar balance al cumplimiento de las metas priorizadas, así como coordinar las acciones que marcarán la agenda gubernamental del próximo año.

El presidente Abinader reiteró que la estabilidad económica es un pilar esencial para sostener el crecimiento, generar empleos y mejorar la calidad de vida de la población, al tiempo que reafirmó su compromiso con una gestión enfocada en resultados y disciplina fiscal.