Para las próximas 24 a 72 horas, se espera que las lluvias sigan cayendo sobre gran parte del territorio nacional, fruto de una activa vaguada la cual se ubicará sobre el país en varios niveles de la troposfera, según informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El informe señala que los aguaceros estarán presentes desde horas de la mañana, pero que serán más intensos después del mediodía e incluirán tormentas eléctricas, ráfagas de viento, deslizamientos de tierra en ocasiones e incluso posibles granizos.

En tal sentido, se mantienen en alerta 18 provincias: San Pedro de Macorís, Duarte, Independencia, San Cristóbal, Elías Piña, San Juan, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Samaná, Valverde, El Seibo, Hato Mayor, el Gran Santo Domingo, Espaillat, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, Montecristi y La Romana.

Mientras tanto, en aviso hay seis: La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Monseñor Nouel, San José de Ocoa y Puerto Plata. En estas, al igual que en las demás, las precipitaciones serán mayores.

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El Centro Nacional de Pronósticos de Indomet señaló que este nivel de alerta meteorológica se debe al riesgo de inundaciones urbanas, así como a crecidas de ríos, arroyos y cañadas, además de posibles deslizamientos de tierra y granizadas aisladas.

Lluvias

Para este viernes, según Indomet, el ambiente seguirá húmedo e inestable producto del viento de dirección sureste y la permanencia de la vaguada. En consecuencia, desde la madrugada se prevén lluvias localmente moderadas en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Peravia, Barahona, Pedernales, María Trinidad Sánchez, Samaná, La Altagracia, El Seibo y Hato Mayor, entre otras localidades de las regiones noroeste, el Valle del Cibao, el litoral caribeño, la cordillera Central y la zona fronteriza.

En cuanto al sábado, desde tempranas horas se presentarán aguaceros y tronadas hacia las porciones oriental y noreste del país, debido a la activa vaguada y al viento cálido y húmedo del este/sureste.