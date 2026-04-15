Santo Domingo.- El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) (emisor) informó que las tasas de interés del sistema financiero mantienen una tendencia a la baja, impulsadas por medidas de liquidez aplicadas desde mediados de 2025.

A marzo de 2026, la tasa activa de la banca múltiple se ubicó en 13.28 %, tras reducirse en 171 puntos básicos desde junio del pasado año, mientras que la tasa pasiva descendió 335 puntos básicos, situándose en 6.28 %.

El organismo explicó que este comportamiento responde a la inyección de liquidez por RD$81 mil millones y a la reducción acumulada de 50 puntos básicos en la tasa de política monetaria, tomando como referencia mayo de 2025, previo a estas decisiones.

En ese mismo período, la tasa interbancaria cayó de 11.54 % a 7.84 %, lo que representa una disminución de 370 puntos básicos, evidenciando condiciones monetarias más holgadas en el sistema.

Tasas pasivas y transmisión monetaria

El Banco Central destacó que la reducción de tasas refleja la efectividad del mecanismo de transmisión de la política monetaria, impactando directamente el costo del dinero en el sistema financiero.

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En ese contexto, la tasa pasiva de los bancos múltiples pasó de 9.63 % a 6.28 % entre mayo de 2025 y marzo de 2026, mientras que en las asociaciones de ahorros y préstamos bajó de 8.73 % a 6.35 %.

Esta caída ha favorecido una disminución en las tasas activas, generando condiciones más accesibles para el crédito en distintos segmentos de la economía.

En consecuencia, la tasa activa promedio de la banca múltiple se redujo de 14.99 % a 13.28 %, con un comportamiento similar en las asociaciones de ahorros y préstamos, donde también se registraron ajustes a la baja.

Impacto en sectores productivos

El informe señala que la reducción de tasas ha beneficiado de manera significativa a los sectores productivos, con menores costos de financiamiento.

El crédito al comercio pasó de 14.84 % a 12.10 %, para una reducción de 274 puntos básicos, mientras que el sector agropecuario bajó de 15.94 % a 13.31 %.

En el caso de la manufactura, la tasa descendió de 13.15 % a 11.25 %, reflejando una disminución de 190 puntos básicos en el período analizado.

El Banco Central destacó que la reducción de tasas refleja la efectividad del mecanismo de transmisión de la política monetaria

Asimismo, el sector construcción registró una caída de 253 puntos básicos, al pasar de 14.77 % a 12.24 %, consolidando un entorno más favorable para la inversión.

Consumo y vivienda

En el segmento de consumo, los préstamos personales redujeron su tasa de interés de 20.18 % a 18.39 %, acumulando una baja de 180 puntos básicos.

Por su parte, los créditos para adquisición de viviendas también mostraron una ligera disminución, al pasar de 12.14 % a 11.71 %.

El Banco Central subrayó que estas condiciones contribuyen a dinamizar la actividad económica, al facilitar el acceso al financiamiento tanto para hogares como para empresas.