Nueva York. – Más de 20 empresas constructoras e inmobiliarias dieron apertura a la tercera edición de la Feria Inmobiliaria New York City, un evento que se ha consolidado como punto de encuentro de la diáspora dominicana interesada en adquirir una vivienda en su país de origen.

La feria, que se desarrolla del 5 al 7 de septiembre en The Armory Arena, cuenta con el patrocinio exclusivo del Banco BHD y exhibe más de 5,000 unidades habitacionales en planos, en construcción y listas para entrega inmediata.

Durante la inauguración, Vianela Acosta, en representación de las constructoras e inmobiliarias participantes, destacó el compromiso del sector con la diáspora: “Sabemos que para nuestros compatriotas de la diáspora ese anhelo de contar con un hogar a donde volver ha sido una meta constante. Nos llena de satisfacción traer propuestas seguras, innovadoras y adaptadas a las necesidades de nuestra gente”.

El cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús “Chu” Vásquez, resaltó la importancia del evento como espacio de orientación y seguridad para los inversionistas: “Esta feria no es solo una exposición de proyectos inmobiliarios; es un espacio para aprender, orientarnos y tomar decisiones seguras. Recordemos que la inversión en bienes raíces no es un gasto, se trata de construir futuro, estabilidad y bienestar para los nuestros”.

El presidente ejecutivo del Banco BHD, Fidelio Arturo Despradel, aseguró que la entidad mantiene su compromiso con la diáspora: “Al dejar inaugurada esta tercera Feria Inmobiliaria New York City, renovamos nuestro compromiso de ser un banco que impulsa no solo el progreso económico, sino también la construcción de un futuro mejor para las familias dominicanas en cualquier parte del mundo”.

La actividad cuenta también con la participación de Celinés Toribio, directora del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX); Josefina González, vicepresidenta ejecutiva de Banca de Personas y Negocios del Banco BHD; así como líderes comunitarios y profesionales dominicanos en Nueva York.

La feria estará abierta al público en horario de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche, en el 216 Fort Washington Avenue, próximo al hospital NY Presbyterian.