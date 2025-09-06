Puerto Plata. – La provincia de Puerto Plata vivió este sábado una jornada histórica con la visita del presidente Luis Abinader, quien encabezó una intensa agenda de inauguraciones que transforman la vida de miles de familias en la región Norte.

Entre las principales obras destacó la entrega del puente sobre el río Bajabonico Arriba, en Altamira, una infraestructura valorada en RD$60 millones que conecta comunidades agrícolas con el municipio y garantiza el tránsito seguro de vehículos livianos y pesados.

“Con este puente y las demás obras entregadas, demostramos que los recursos públicos se invierten en lo que realmente necesitan las comunidades”, afirmó el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, quien resaltó que las tres inauguraciones del día representan más de RD$1,500 millones en inversión.

El nuevo puente, de 40 metros de largo y 10.10 metros de ancho, impactará de manera directa a agricultores, estudiantes, comerciantes y amas de casa, fortaleciendo la comunicación, el comercio y la producción en Altamira y zonas aledañas.

Formación técnica y empleo

La jornada incluyó también la inauguración de un moderno Centro de Capacitación del INFOTEP en la Zona Franca Industrial de Puerto Plata, a cargo del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, en representación del mandatario.

El centro, construido junto a la Corporación de Zonas Francas, ofrecerá programas de capacitación en confección textil, informática, ciberseguridad, servicios administrativos, inglés y salud financiera, así como carreras técnicas en programación, inteligencia artificial aplicada a negocios, community manager y marketing digital.

“Con este centro ampliamos la cobertura de formación en la Costa Norte. Aquí se capacitarán miles de jóvenes y adultos en áreas claves para la industria, el comercio y los servicios”, destacó el director del INFOTEP, Rafael Santos Badía.

El proyecto beneficiará a comunidades como Cafemba, Cofresí, Costambar, Villa Progreso, Playa Oeste, San Marcos y San Felipe, así como a estudiantes universitarios de la CURA-UASD y UTESA.

Un día de obras y cultura

Las actividades comenzaron con la inauguración de la carretera Villa Elisa-Punta Rucia-La Ensenada, que conecta Puerto Plata con Montecristi tras 40 años de espera. También fueron entregadas 70 viviendas en el sector Kosovo de Imbert, destinadas a familias desalojadas de Maggiolo de Cofresí, y dos escuelas en Saballo y Vuelta Larga, que beneficiarán a más de mil estudiantes.

La jornada cerró con un concierto de la Filarmónica Nacional en el parque central de Puerto Plata, un gesto que subrayó el compromiso del presidente Abinader con el arte y la cultura dominicana.

Con este conjunto de obras, el Gobierno reafirma su apuesta por el desarrollo integral de Puerto Plata, conocida como la Novia del Atlántico, impulsando su infraestructura, su producción agrícola, su educación y su vida cultural.