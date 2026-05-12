Leonel valora celebración JCC Santo Domingo 2026

El expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández Reyna, quien recibió en FUNGLODE a José Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos del 2026 y Luisín Mejía, principal dirigente de Centro Caribe Sports

El expresidente de la República, Leonel Fernández, valoró la celebración en el país de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y afirmó que la República Dominicana tiene la capacidad de organizar con éxito un evento deportivo de esa magnitud, al tiempo que exhortó a la población a integrarse y respaldar la justa regional.

Durante un encuentro celebrado en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), Fernández resaltó la importancia de la justa deportiva para la imagen y el prestigio internacional de la República Dominicana, al considerar que el país ha demostrado en las últimas décadas un crecimiento sostenido en el ámbito deportivo.

Referencia deportiva

“El país puede no destacarse como una potencia económica o militar, pero sí se ha convertido en una referencia deportiva en la región”, manifestó el exmandatario al valorar los logros alcanzados por atletas dominicanos en diferentes disciplinas y escenarios internacionales.

La visita fue encabezada por José P. Monegro y Luis Mejía Oviedo, quienes ofrecieron detalles sobre los avances organizativos del evento y extendieron una invitación formal a Fernández para integrarse a las actividades oficiales de los Juegos.

Compromiso

Fernández señaló que la celebración del certamen representa un compromiso nacional y exhortó a todos los sectores de la sociedad a contribuir al éxito de la competición regional, especialmente por tratarse de la edición conmemorativa del centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Asimismo, abogó por el fortalecimiento de los valores éticos dentro de la competencia deportiva, insistiendo en la necesidad de promover el juego limpio y la transparencia durante el desarrollo de las actividades.

Resalta atletas RD

Leonel Fernández destacó además el desempeño de figuras dominicanas en escenarios internacionales, mencionando el impacto de los peloteros criollos en las Grandes Ligas, los éxitos de las Reinas del Caribe y las actuaciones de atletas como Marileidy Paulino y Félix Sánchez, así como la presencia de jugadores dominicanos en la NBA.

Por su parte, Monegro explicó que Santo Domingo 2026 proyecta convertirse en la edición más amplia en la historia de los Juegos, con la participación estimada de 6,200 atletas en 40 deportes y 53 disciplinas.

Monegro y los avances

También informó sobre los avances en infraestructura deportiva, incluyendo las adecuaciones del Estadio Olímpico Félix Sánchez y el Centro Acuático certificado por World Aquatics, además del plan de movilidad que involucrará unidades del sistema TRAE y autobuses de la OMSA para el traslado de las delegaciones.

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Valores

Otro de los aspectos presentados fue el recorrido de la antorcha oficial, denominada “Fulgor Caribe”, iniciativa inspirada en valores como la disciplina, la solidaridad, la honestidad y la perseverancia.

Orgullo

En tanto, Mejía resaltó el valor histórico de la edición 2026, recordando que marcará el centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, cuya primera celebración tuvo lugar en México en 1926. Además, aseguró que la organización del evento avanza de manera positiva y representa motivo de orgullo para la región.

«Un triunfador es aquel que se levanta y busca las circunstancias que desea y, si no las encuentra, las fabrica». Bernard Shaw, escritor dublinés “Piensa, cree, sueña y arriésgate”. Walt Disney, productor de cine estadounidense

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.