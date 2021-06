Fernando Arias: “Víctor Waill no era arreglista”

El veterano compositor dominicano Fernando Arias es parco al hablar, pero cuando expone sus criterios es uno de los seres humanos más directos y en ese ejercicio de sinceridad sorprende al decir que Víctor Waill no era un arreglista de salsa como lo consideran en República Dominicana.

“Víctor Waill, que Dios lo tenga en gloria ¿Alguna vez arregló algo?”, cuestionó Arias a un panel que lo entrevistaba en el segmento “Grandes Compositores Dominicanos”, del programa Bebeto TV, integrado por Alberto Bernabé, Julay Peña y Raymundo Ortiz.

“Es que es muy fácil para el arreglista coger una balada y montarse en ella, eso es karaoke”, aseguró el compositor del éxito No me conoces, ante la sorpresa de Alberto Bernabé, productor y conductor del espacio televisivo que se transmite por el canal Catorce TV.

Fernando Arias argumentó que el arreglista dominicano está estancado por la falta de creatividad. “Es que cuando tú te montas en una balada, la pauta te la está trazando el que hizo el arreglo de la balada”, explicó. Arias fue más allá de esta apreciación y aseguró que en República Dominicana no se está haciendo salsa, sino guaracha.

“Yo fui a ver a Santa Rosa (Gilberto) al Teatro Nacional y me di cuenta que la diferencia es del cielo a la tierra”, agregó.

Sobre el súper éxito No me conoces, con el que el salsero puertorriqueño Marc Anthony alcanzó altos niveles de popularidad y habría vendido más de seis millones de copia, confió que solo recibió royalties por un millón.

Recordó que la canción primero fue grabada por el merenguero Jhonny Ventura y luego por el puertorriqueño David Pavón antes de alcanzar popularidad en voz de Marc Anthony, quien también interpretó de Arias el éxito Suceden.

Sobre Suceden reveló que en una ocasión la cantante y actriz Jennifer López le expresó que es la canción que más le gustaba y le había impactado de las grabadas por su ex esposo Marc A nthony.