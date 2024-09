Fernando Tatis Jr. está de regreso con los Padres

SAN DIEGO AP.-El jardinero derecho estelar Fernando Tatis Jr. fue activado el lunes de la lista de lesionados de 60 días por los Padres de San Diego después de estar fuera de acción durante más de dos meses por una reacción de estrés en su fémur derecho.

Se fue de 4-0, pero adelantó a dos corredores en la octava entrada de dos carreras en una victoria de 3-0 contra los Tigres de Detroit.

Tatis jugó por última vez el 21 de junio. Fue incluido en la lista de lesionados el 24 de junio, retroactivo al 22 de junio.

Recibió ovaciones cuando se anunciaron las alineaciones y cuando corrió a su posición defensiva al inicio del juego, cuando gesticulaba hacia los fanáticos y aplaudía.

“Es una sensación hermosa, hombre”, dijo. “Me gustaría poder expresarlo con palabras, pero se me puso la piel de gallina y mi energía se disparó. Y ese fue el empujón que definitivamente necesitaba y fue simplemente hermoso en todos los sentidos”.

Pasó la semana pasada entrenando en el complejo de entrenamiento de primavera del equipo en Arizona.

Tatis recibió una cálida bienvenida en el clubhouse, incluyendo un enfático abrazo con el jardinero central Jackson Merrill, considerado por algunos como el principal contendiente para el Novato del Año de la Liga Nacional.

“Estoy en un muy buen momento en este momento”, dijo Tatis antes del juego. “No estoy al 100%, pero los médicos me dieron el alta y me siento muy bien para seguir adelante. Me siento muy confiado y siento que puedo hacer lo que sea en el campo de béisbol”.

El día que lo colocaron en la lista de lesionados, Tatis dijo que había estado lidiando con la lesión durante prácticamente toda la temporada. Primero se describió como una lesión en el cuádriceps, pero el equipo descubrió la reacción al estrés después de realizarle una prueba de imagen.

Los Padres superaron a Arizona y se ubicaron en el primer puesto de comodín de la Liga Nacional.

“Estoy muy emocionado de venir y unirme al equipo”, dijo Tatis. “Solo quiero sumar un poco más a lo que este grupo ha estado haciendo. Dije el día que iba a jugar que este es un grupo especial y sé que jugarán un buen béisbol, y los muchachos lo han estado manejando de la manera correcta”.

Tatis ganó los premios Guante de Oro y Guante de Platino de la Liga Nacional el año pasado en su primera temporada en el jardín derecho.

Fue un All-Star en el campo corto en 2021 antes de perderse la temporada 2022 debido a una lesión y una suspensión por PED.

Tatis estaba bateando .279 con 14 jonrones y 36 carreras impulsadas cuando fue colocado en la lista de lesionados.

Merrill dijo que está “extasiado” de que Tatis esté de regreso.

“La energía es contagiosa. Se contagiará a todo el mundo, especialmente su energía, su arrogancia. Es algo enorme”, afirmó Merrill. «Es divertido tenerlo ahí. Aporta mucho, obviamente», dijo el mánager Mike Shildt. El jardinero Bryce Johnson fue enviado a Triple-A El Paso.