Fernando Tatis Jr. : «Representar a Dominicana será un sentimiento bonito”

Identificado hasta más no poder con su cultura y raíces, Fernando Tatis Jr. resaltó lo valioso que será para él representar a República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol.

Tatis Jr. tendrá la oportunidad de vestir los colores patrios por primera vez en su carrera profesional, ya que en el 2023 no pudo accionar en el torneo.

“No hay palabras que puedan describir ese sentimiento de lo que significa la República Dominicana para mí y mi familia”, manifestó el estelar jardinero derecho de los Padres de San Diego, quien se perfila como titular en esa posición con el equipo dominicano.

Para este nuevo compromiso, “El Bebo” fue uno de los primeros en confirmar su disponibilidad, motivado principalmente por su orgullo patrio.

“Amo representar a mi país, amo lo que somos, nuestra cultura. Poder colocarme el nombre de mi país en el pecho y poder estar en un terreno de juego representando nuestra patria será un sentimiento bonito”, señaló el carismático Tatis Jr., en un video que fue publicado en las redes del equipo dominicano de béisbol.

Manny Machado, el capitán del equipo, comentó a la publicación diciendo: “Por fin va a poder representar a su país en el Clásico. Qué bonito será verlo”.

Tatis Jr., junto a un grupo de jugadores, voló el pasado viernes desde Arizona hacia Miami para unirse a los demás integrantes de la escuadra dominicana.

El conjunto dirigido por Albert Pujols saldrá el próximo viernes 5 de marzo con la misión de poner en alto el nombre de Quisqueya y conquistar la copa de campeón de la justa mundial de béisbol.