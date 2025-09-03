Fidel López es un escenógrafo que, durante 35 años de trayectoria, ha pulido su don de transformar la nada. Crea un hogar, un bosque, un universo escénico, donde había un espacio vacío, oscuro y sin vida, convirtiendo en tangible la visión del director.

La escenografía es una pieza esencial en la construcción de la experiencia del público y en la narrativa de la puesta en escena, por lo que López, quien ve cada escenario como un lienzo en blanco para llenar de color, texturas y emociones, lo define como el elemento más grande y envolvente.

“La escenografía es lo que mayor impacto casi siempre logra en la gente. Es la primera lectura que tiene la gente en la obra, ahí comienza a ver la época, da una introducción a los colores y a muchísimos otros elementos” manifestó en entrevista para Qué Pasa!

A los 11 años Fidel estudió pintura, dibujo y escultura, y más adelante se involucró en el diseño de carnaval con caretas, vestuarios, utilerías, etc.

“Estudié arquitectura en la UASD (Universidad Autónoma de Santo Domingo), y siempre con una curiosidad y amor por las bellas artes, comencé acercarme un poco a todo lo que eran las artes escénicas y finalmente comencé en 1989 a hacer escenografía”, manifestó, revelando que su primera escenografía la realizó para Nuryn Sanlley, para su espectáculo «Pinky Piedra», siendo este el inicio de una gran carrera.

Esa trayectoria, caracterizada por grandes creaciones, ha sido plasmada por López en su libro “Fidel López: Diseños Escénicos”, publicación que describe como “Curriculum Vitae de gran parte de mis trabajos en estos 35 años”.

La publicación, que ha sido reconocida por la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del centro de la provincia de Buenos Aires, ofrece un contenido basado principalmente en fotografías combinadas con artículos escritos por personalidades del sector empresarial, el arte y la cultura en general.

“La intención era crear una memoria de mi carrera”, afirmó, destacando que espera que este libro, cuyo proceso de recopilación, investigación, curaduría y proceso de diseño, tomó año y medio; sirva de inspiración para que otros escenógrafos rescaten sus trabajos en el área escénica.

“Fidel López: Diseños Escénicos”, de 405 páginas, estará disponible en tiendas on line y en las principales librerías del país.

Del libro

La compilación del libro estuvo a cargo de Marcelo Jaureguiberry, arquitecto por la Universidad Nacional de La Plata; intérprete dramático, profesor de Juegos Dramáticos y licenciado en Teatro, por la Escuela Superior de Teatro de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.