Antes de lo esperado, el Consejo Económico y Social (CES) inició el diálogo para la reforma del sector educativo, que se supone abarcará desde el primer nivel hasta el universitario.

En esta ocasión el diálogo ha tenido como punto de partida el proyecto de ley que había presentado el Poder Ejecutivo para fusionar los ministerios de Educación y de Ciencia y Tecnología con el propósito de reducir la burocracia, economizar recursos y mejorar la calidad de la enseñanza.

La reforma es más que necesaria toda vez que según las evaluaciones de los organismos internacionales el nivel de aprendizaje de los estudiantes y el desempeño de los maestros dista mucho de la inversión en el sistema.

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Al convocar al diálogo el presidente del CES, Rafael Toribio, lo hizo con el criterio, que comparten todos los sectores, de que es necesario impulsar acuerdos para transformar el sistema educativo.