Finjus niega RD viole derechos de haitianos

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) rechazó esta mañana que República Dominicana viole los derechos humanos al deportar los haitianos, como alega la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, explicó que no puede haber violación de los derechos humanos cuando el país ejerce su derecho de deportar a todos los ilegales que penetren a su territorio.

Al mismo tiempo rechazó la instalación de campamentos para refugiados en la República Dominicana y pidió al presidente Luis Abinader no parar las deportaciones de ilegales haitianos.

“Mira con relación a la petición de la Acnur, esa es una petición totalmente inaceptable, este país no está obligado, primero a montar campos de refugiados o a renunciar al derecho que tiene de repatriar a todo aquel que se encuentre en condiciones de ilegalidad, es un derecho soberano de la República Dominicana. El presidente de la República tiene tres años pidiendo a la comunidad internacional que asista a ese país y nunca le hicieron caso y viendo ya que la situación se ha desbordado y está afectando a otros países, hemos visto que internacional ha comenzado a preocuparse”, sostuvo el ejecutivo de Finjus.

Agregó que “yo creo que los organismos internacionales se debieran de enfocar en buscarle la solución, no en la República Dominicana, sino en Haití, son los haitianos quienes tienen que resolver su problema, es una pena que la comunidad internacional haya estado de espalda a ese problema “

Para el dirigente cívico la comunidad internacional no puede pretender buscar solución a la crisis haitiana mirando la solución en el país.

Castaños Guzmán dijo que el país ha colaborado ampliamente con los haitianos y destacó que actualmente hay cientos de miles trabajando, otros miles estudian en universidades dominicanas.

“Es decir si hay un país que ha acogido a los haitianos sea en condiciones de legalidad o ilegalidad esa ha sido la República Dominicana y este país no resiste más. El Presidente tiene ser radical en eso y creo que no hay un solo dominicano que no esté apoyando las acciones que está llevando al gobierno con relación al problema haitiano, entonces ya hemos visto que líderes de oposición comienzan apoyar la postura del gobierno, eso es inaceptable, totalmente inaceptable, la comunidad internacional que se enfoque en resolver el problema haitiano en Haití y con los haitianos”, consideró.

Añadió que “el Estado dominicano no tiene capacidad para poder seguir recibiendo en las condiciones que sea a nacionales de otros países, esa es la realidad, nosotros no estamos obligados a lo imposible”.

Castaños Guzmán que el país tiene el derecho de instalar o no campo de refugiado, pero que ya el gobierno dijo que no.

Pidió a la población respaldar la decisión del presidente Abinader de no aceptar campos de refugiados y de mantener las deportaciones de ilegales.

El ejecutivo de Finjus recordó que la propia Corte Interamericana de los Derechos Humanos le reconoce a los estados el derecho de repatriar a los ilegales de sus territorios.

Destacó que desde que el Presidente de la República se instaló comenzó advertir a las Naciones Unidas y los demás organismos internacionales del deterioro de la situación haitiana.

“No hubo una sola oportunidad que Abinader no haya aprovechado para denunciar la situación de Haití que se ha venido produciendo en la vecina nación y eso se fue deteriorando. Nosotros si hemos sido responsable, este país si ha sido responsable” dijo Castaños Guzmán.