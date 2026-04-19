Tres muertos en rodaje de “Sin senos sí hay paraíso”

Tres personas murieron, una resultó herida y cuatro fueron capturadas tras una violenta riña registrada la tarde del sábado 18 de abril en el sector Los Laches, localidad de Santa Fe, en Bogotá, mientras se realizaba el rodaje de la cuarta temporada de la serie «Sin senos sí hay paraíso».

Al parecer, esto hizo que se desatara una riña en el lugar, lo que cobró la vida del atacante y dos personas más; una cuarta persona herida fue trasladada al hospital San Ignacio, donde se desconoce su estado de salud.

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Por la gravedad del hecho, la comunidad y el sector artístico han rechazado lo sucedido, aún más después de que esta semana se conociera también la muerte de Fredy Santiago Guzmán, un joven de 19 años asesinado en una estación de TransMilenio.