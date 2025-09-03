SANTO DOMINGO.- La Fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, orientó a los residentes de Cristo Rey sobre cómo defender sus derechos constitucionales frente a las autoridades.

Ramos se reunió con comunitarios y presidentes de juntas de vecinos del referido sector, con quienes abordó los derechos que les asisten frente a las autoridades, sustentados en la Constitución y en diversas leyes especiales.

Durante la actividad, celebrada en el sector El Bronx, la magistrada Ramos explicó de manera clara y didáctica los principales derechos ciudadanos, entre ellos la participación en la vida comunitaria y política, el acceso a la información, el trato digno y la seguridad, la presentación de denuncias y reclamos, la justicia y el debido proceso, así como la participación activa en la gestión local y municipal.

Resaltó la importancia de que los comunitarios conozcan y ejerzan estos derechos, consagrados en la Constitución y reforzados por leyes como la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios, que garantiza la participación ciudadana y la creación de juntas de vecinos reconocidas por las alcaldías; la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, que permite solicitar y recibir información sobre contrataciones, proyectos y uso de fondos públicos y otras normativas vigentes.

La magistrada también enfatizó que los comunitarios pueden incidir directamente en la planificación del desarrollo local y en el presupuesto municipal mediante mecanismos como cabildos abiertos, consultas populares y referéndums municipales.