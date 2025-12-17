La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, informó que la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) trabajan “sin descanso” en la preparación de la versión 2.0 del Caso Senasa, con el objetivo de enfrentar una estructura de corrupción administrativa presuntamente enclavada en el Seguro Nacional de Salud, en perjuicio de más de siete millones de afiliados.

Reynoso resaltó que el equipo de fiscales del Ministerio Público ha amanecido trabajando y que “sigue en ese mismo ritmo de trabajo”, como parte de una investigación exhaustiva.

Sostuvo que la medida de coerción impuesta a los imputados refleja el gran trabajo realizado por el Ministerio Público, señalando que el juez reconoció la fortaleza y la calidad de la investigación, la cual —dijo— no se limita a estos 10 imputados, sino que involucra a otros que aún están por ser procesados.

Ante preguntas de los periodistas sobre el curso de las pesquisas, la magistrada aclaró: “Nunca el Ministerio Público da una fecha; por razones evidentes y de estrategia de persecución no podemos precisarlo. Solo decimos que será en un plazo razonable”.

En relación con los alegatos de salud de algunos imputados, recordó que “no existe ningún informe forense que establezca que el imputado Santiago Hazim no tenga condiciones de salud para enfrentar un proceso”.

“Como hemos dicho en otras ocasiones, quien tiene salud para distraer fondos del Estado debe tener salud para enfrentar la justicia, más aún ante hechos tan graves como los ocurridos en el Seguro Nacional de Salud”, enfatizó.

Sobre la medida de coerción menos gravosa impuesta a tres imputados, consistente en arresto domiciliario, impedimento de salida del país y pago de fianzas mediante aseguradora y bienes inmuebles en garantía, Reynoso sostuvo que lo más importante es que el Ministerio Público mantiene su ritmo de trabajo en una investigación profunda, en la que lleva meses laborando sin descanso, en jornadas de sol a sol.

El pasado domingo, el juez Rigoberto Sena Ferreras, del Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, conoció la audiencia de medida de coerción relacionada con el Caso Senasa.