SANTO DOMINGO.– La Unidad de Investigación de Comercio Ilícito del Ministerio Público (UICI) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Mercancías (Ceccom) ocuparon una gran cantidad de bebidas adulteradas y cigarrillos de contrabando durante un operativo conjunto realizado en el mercado de pulgas de la provincia Santiago.

La operación, que contó con el apoyo de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), permitió incautar 3,600 litros de clerén, 1,818 botellas de distintas bebidas alcohólicas, además de 1,328 unidades de medicamentos en tabletas y ampollas para tratar diversas dolencias.

Puedes leer: Usuarios del Metro varados por lluvias; paralizan Línea 1 del Teleférico

Asimismo, se retiraron del comercio unas 24,800 unidades de cigarrillos introducidos ilegalmente al país, junto con varios cientos de productos comestibles sin registro sanitario ni aduanal.

El procedimiento estuvo coordinado por la fiscal Lía Collado, enlace de la Fiscalía de Santiago con la UICI, quien explicó que las investigaciones permitieron localizar un centro de acopio desde el cual se distribuía la mercancía hacia diferentes puestos de venta en el mercado.

Las autoridades recordaron que el comercio de productos de contrabando representa un riesgo para la salud y constituye una violación a la Ley 42-01 General de Salud y a la Ley 17-19, que sanciona el comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos regulados.

“Desde la creación de nuestra unidad de comercio ilícito hemos realizado cientos de decomisos de mercancía adulterada, de contrabando y falsificada. Hemos advertido a los contrabandistas que continuaremos con estas operaciones, porque estos productos sin la debida regulación son un atentado contra la salud y la vida, derechos fundamentales que vamos a defender”, expresó la fiscal Collado.

Los allanamientos fueron el resultado de labores de inteligencia que permitieron identificar el almacén donde se guardaban los artículos ilegales.

Mientras avanza la investigación, las autoridades mantienen bajo custodia a un hombre de nacionalidad haitiana, considerado persona de interés en este caso.