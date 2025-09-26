Santo Domingo.– Las intensas lluvias que afectan al país han dejado varados a cientos de usuarios del Metro de Santo Domingo, los mismos, no han podido salir a las calles ni continuar sus trayectos hacia el trabajo o sus hogares.

La falta de transporte público, los altos precios de Uber y el tránsito prácticamente paralizado agravan la situación.

A esta problemática se suma la suspensión temporal de la Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo, que conecta la estación Gualey con la Charles de Gaulle.

La Opret informó a través de su cuenta de X que el servicio se reanudará cuando mejoren las condiciones climáticas e instó a los usuarios a seguir las informaciones oficiales.

El COE mantiene 30 provincias en alerta por la onda tropical y la vaguada que inciden sobre el territorio: en rojo están el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua; en amarillo, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, El Seibo, San Juan, Monte Plata, La Altagracia, Samaná y Hato Mayor; y en verde, 14 provincias adicionales.

Las autoridades exhortan a la población a extremar precauciones, mantenerse informada y evitar cruzar ríos o cañadas crecidas para prevenir incidentes.

Mientras tanto, se recomienda a los ciudadanos tomar las precauciones necesarias y buscar rutas alternas para sus desplazamientos.

Se insta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Opret y del Teleférico de Santo Domingo para conocer el momento en que se reanudará el servicio.Asimismo,la institución agradece la comprensión de sus usuarios ante esta situación de fuerza mayor.