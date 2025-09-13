Actualidad

Fiscalía Barahona llega acuerdo con red de narco del sur para que cumplan condena de 5 a 8 años

SANTO DOMINGO.- Tras evaluar y homologar un  acuerdo presentado por el Ministerio Público, el Tribunal Colegiado de la Cámara  Penal del Juzgado de Primera Instancia de Barahona dictó 8 y 5 años de prisión a los integrantes de una estructura criminal de narcotráfico y lavado de activos  desmantelada en 2023. 

El tribunal impuso condenas de ocho años de prisión para Ruth Esther Matos  (domiciliaria), Yohan Moisés Ferreras Báez, Danny Daniel Decena y José Augusto  Romero. Además, sentenció a cinco años de prisión a Cristell Cuevas y Máximo  Leonardo Rodríguez Pineda, ambas en modalidad suspendida. 

El tribunal, integrado por los jueces Wanda Deñó Suero, Celina Novas Jiménez y Luis  Eugenio Pérez Volquez, validó la aplicación de un criterio de oportunidad respecto a  Yahaira Ferrera Báez, a quien impuso una multa de 200 salarios mínimos. El Ministerio Público estuvo representado por los fiscales José Manuel Calzado y  Pedro Medina, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y  Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Barahona. 

El acuerdo de carácter parcial y pleno, estableció para Ruth Esther Matos el  decomiso de sus bienes, además del pago de una multa equivalente a 200 salarios  mínimos. 

Yohan Moisés Ferrera Báez deberá cumplir los 8 años de prisión en la cárcel de Azua.  El tribunal dispuso además el decomiso de sus bienes y una multa ascendente a 200  salarios mínimos. 

También, dispuso el decomiso de los bienes de Cristell Cuevas y Máximo Leonardo  Rodríguez Pineda. 

Además, Danny Daniel Decena y José Augusto Romero deberán pagar una multa de  doscientos 200 salarios mínimos y cumplir su pena de ocho años en la cárcel pública  de Barahona. 

Como parte del acuerdo también se ordenó la disolución de la razón social  denominada “Compra y Venta de Metales del Sur”.

El equipo de fiscales, dirigidos por Ramona Nova Cabrera, titular interina de la  Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo,  y Wellington Matos, fiscal titular de Barahona, obtuvo pruebas contundentes contra  todos los integrantes de la red que operaba en un complejo esquema de lavado de  activos, a través del tráfico internacional de drogas, desde la región sur de República  Dominicana. 

El grupo fue arrestado en flagrante delito tras un operativo de interdicción, ejecutado  el 10 de julio de 2023, en el cual les fueron ocupados 245 paquetes con un peso de  254.080 kilogramos de cocaína clorhidratada. 

Además, esta red es vinculada con el decomiso el 6 de septiembre de 2013, en el  municipio de Juancho, provincia Pedernales, de 14 pacas con 446 paquetes, y el 3 de  agosto de 2018, con 285 paquetes de cocaína clorhidratada ocupados en la playa  Caletón, de Barahona. 

La estructura criminal movió en el sistema financiero nacional la suma de  RD$1,221,436,064.41 y US$96,665.41. 

La empresa Recicladora de Plástico Compra y Venta de Metales del Sur  Replacovemesur SRL, que era utilizada como instrumento de la organización criminal,  realizó movimientos financieros que revelan ingresos de RD$35,829,826.76.  Respecto a Cledyn Pérez Féliz se desglosó el expediente y fue declarado en rebeldía. 

