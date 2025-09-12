SANTO DOMINGO.– Un tribunal de la provincia Valverde impuso tres meses de prisión preventiva contra Máximo Mendoza, acusado de registrar falsamente varias defunciones ante unidades médicas y oficialías del Estado Civil de la Junta Central Electoral (JCE).

La medida fue dictada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, que además declaró el caso de tramitación compleja y otorgó un plazo de ocho meses al Ministerio Público para presentar el acto conclusivo.

Prisión

Según la investigación, Mendoza falsificó documentos públicos entre diciembre de 2024 y junio de 2025, con el objetivo de perjudicar a personas en situación de vulnerabilidad económica, a quienes previamente les había ofrecido préstamos y retenido sus tarjetas de asistencia social. Al no poder cobrar, simulaba su fallecimiento ante las autoridades.

Mao y Esperanza

El imputado utilizaba médicos pasantes sin exequátur en UNAPs de Mao y Esperanza, haciéndose pasar por familiar directo de las supuestas víctimas.

El caso es investigado por fiscales Esther María González Peguero y Víctor Manuel Mejía, con apoyo de Dicrim y la Dirección de Seguridad de la JCE. Mendoza cumplirá prisión preventiva en el CCR de Mao.