Santo Domingo.– Un recluso que cumple condena de 30 años en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Victoria fue identificado como presunto coordinador del asalto a mano armada perpetrado contra la joyería Popi Oro, informó este martes la Policía Nacional.

Se trata de Juan Alexander Gálvez Marte, alias “Alex Bronx”, quien habría dirigido el hecho delictivo desde prisión, de acuerdo con las investigaciones realizadas por las autoridades en coordinación con el Ministerio Público.

Durante un allanamiento realizado al interno, las autoridades ocuparon 28 teléfonos celulares de distintas marcas y modelos. Posteriormente fue trasladado a la sede de la Policía Nacional para los fines legales correspondientes.

También fue detenido Hensy Yoel Reynoso Abreu, alias “Hensy”, señalado como lugarteniente del recluso “Alex Bronx”, quien presuntamente se encargó de vender una de las prendas sustraídas de la joyería y adquirir el vehículo utilizado para cometer el asalto, junto a otros integrantes del grupo.

Identifican más implicados

Las autoridades informaron que varios de los participantes en la ejecución del asalto ya fueron identificados, uno de los cuales falleció posteriormente durante un conflicto ocurrido la madrugada siguiente al robo en un centro de diversión en Nisibón, provincia La Altagracia.

Se trata de Sebastián Ortiz Maldonado, alias “Gilbert”. En ese incidente también murió Wendrick Villegas Santana, propietario del establecimiento donde ocurrió el altercado, mientras que otras dos personas resultaron heridas.

Involucrados en el asalto a mano armada perpetrado contra la joyería Popi Oro

Las autoridades mantienen activas las labores de búsqueda de otros implicados en el asalto.

Entre los prófugos figuran los hermanos Wilmer Rafael Solano García, alias “El Mello Sangriento”; Wilner Rafael Solano García, alias “El Mello Loco”; “Deiby el Sicario”; “Lenin”; “El Mocho”; “El Grande” o “El Cojo”, así como Justin Guerrero, alias “El Boricua”.

Evidencias ocupadas

Como parte de la investigación, los agentes ocuparon una jeepeta Mitsubishi Endeavor color gris, placa G185926, utilizada para la huida tras el asalto y posteriormente encontrada impactada contra un árbol en la avenida Paseo de los Reyes Católicos.

Además, fueron colectadas diversas evidencias, entre ellas 10 cadenas de color amarillo, una radio de comunicación, siete exhibidores plásticos, tres máscaras con características de persona envejeciente, dos pasamontañas y una peluca rubia.

Las autoridades también ocuparon herramientas utilizadas para violentar el establecimiento, un cargador para pistola Glock .40 con cápsulas, casquillos y otros elementos que serán sometidos a análisis técnicos y periciales.

La Policía Nacional exhortó a los prófugos a entregarse por la vía que consideren pertinente para responder ante la justicia por los hechos que se les imputan.