El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció hoy que el Gobierno aumentó de RD$280 millones a RD$3,000 millones el costo de terminación de la cárcel La Nueva Victoria (Las Parras), trabajos que fueron ejecutados por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones.

Según la organización opositora, los RD$280 millones eran solo para su adecuación, ya que el Gobierno del partido morado construyó, equipó e inauguró ese reclusorio.

El referido centro correccional, con capacidad para 8,500 presos, está ubicado en la comunidad Las Parras, provincia Santo Domingo, fue dejado en funcionamiento por las autoridades el pasada sábado, donde ya fueron trasladado 300 reclusos.

“Incluso, el actual director de Prisiones, Roberto Santana, declaró públicamente que las adecuaciones que él quería realizar se terminaba con RD$280 millones y que el Presidente estaba equivocado cuando señaló que se necesitaban 1,600 millones”, expresó el PLD.

En su acostumbrada rueda de prensa de los lunes, el PLD dice que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a través de la Procuraduría, recibió la obra de manera conforme, en junio de 2021, y que incluso fue certificada por la la Procuraduría General de la República.

“Con ese acto formal, se reconoció por escrito que La Nueva Victoria estaba terminada, equipada y plenamente operativa. La Procuraduría certificó su terminación por escrito”, dijo Johnny Pujols, secretario general del PLD a los medios.

“Segundo, renovó los contratos que antes había cuestionado. Al renovarlos, admitió que no había sobrevaluación, validando así que se trataba de las ofertas más económicas, realizando ajustes de estilo por RD$220 millones adicionales”, manifestó.

Pujols recordó que ese nuevo centro, donde serán recluidos reclusos de La Victoria, fue aperturado y equipado por el entonces presidente Danilo Medina en el 2020.

Lo único realmente nuevo es el cambio de pintura, mallas, cisternas y casetas, y el cambio de nombre a “Las Parras”. Invitamos a los medios a revisar sus archivos de agosto de 2020”, agregó el partido de la estrella amarilla al conversar con los medios.

Roberto Santana

En una entrevista con Diario Libre, Roberto Santana, director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, recordó que cuando le fue encomendada la planificación del sustituto de La Victoria, el proyecto tenía un presupuesto aproximado de 81 US$millones, pero a Danilo Medina le dijeron que eran US$181 millones, US$100 millones más.

El funcionario sostuvo que entre los reclusos de Las Parras, se encuentran personas con formación técnica como cocineros, electricistas y plomeros, quienes fueron trasladados allí desde La Victoria, en Santo Domingo Este.

Exprocurador

El exprocurador general Jean Alain Rodríguez está sometido a la justicia, a la espera de condena, por acusarlo de cometer corrupción en la construcción de Las Parras. Éste fue apresado en el 2021 acusado, juntos a otros de un entramado de corrupción contra el Estado.