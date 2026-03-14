Santo Domingo.– El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra dos hombres acusados de participar en el asalto a mano armada contra una joyería en el sector Cristo Rey, en el Distrito Nacional, hecho ocurrido el pasado 7 de marzo.

La solicitud fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional contra Juan Alexander Gálvez Marte (Alex Bronx) y Hensy Yoel Reynoso Abreu, señalados por las autoridades como integrantes de una estructura criminal dedicada al robo agravado.

De acuerdo con la instancia presentada por el procurador fiscal Nelson Beltré Tejada, del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Robo), ambos imputados habrían tenido roles clave en la planificación y ejecución del asalto.

Asalto violento y a plena noche

Según el expediente, el robo ocurrió el 7 de marzo de 2026, alrededor de las 7:20 de la noche, cuando varios individuos armados irrumpieron en la joyería propiedad del comerciante Abrahan Corporán Merbournes, ubicada en Cristo Rey.

Los asaltantes rompieron la puerta de cristal del establecimiento y realizaron múltiples disparos antes de entrar al negocio, generando momentos de pánico en el lugar.

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Durante el asalto fueron sustraídos aproximadamente 1,340 gramos de oro de 14 quilates tipo Ice Chain, además de cadenas de distintos diseños con un peso superior a los 5,000 gramos y RD$300,000 en efectivo.

Tras cometer el robo, los implicados huyeron en un vehículo Mitsubishi Endeavor, que posteriormente chocaron contra un árbol en las proximidades de la calle Paseo de los Reyes Católicos, cerca del destacamento policial El Caliche, donde lo abandonaron.

La investigación del Ministerio Público establece que Gálvez Marte, quien cumple una condena de 30 años por homicidio agravado en el Centro de Privación de Libertad de La Victoria, habría coordinado el asalto desde prisión.

Venta de prendas robadas

En tanto, Hensy Yoel Reynoso Abreu es señalado de participar en la venta de una de las prendas sustraídas y de colaborar en la compra del vehículo utilizado en el asalto, en coordinación con otros implicados que aún permanecen prófugos.

Reynoso Abreu fue arrestado el 11 de marzo, cuando salía del Edificio Investigativo de la Fiscalía del Distrito Nacional, luego de ser interrogado por las autoridades.

Evidencias y cámaras de seguridad

Durante el levantamiento en la escena, miembros de Policía Científica recolectaron casquillos de distintos calibres, cadenas de color amarillo, un cargador de pistola Glock calibre .40 con cápsulas, además de máscaras, pasamontañas, exhibidores de joyería y una mandarria presuntamente utilizada para romper la entrada del local.

El asalto también quedó captado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes fueron incorporadas como pruebas en la solicitud de medida de coerción.

Solicitan traslado a cárceles de mayor seguridad

En su pedimento, el Ministerio Público solicitó que Reynoso Abreu sea enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, en San Cristóbal, mientras que para Gálvez Marte pidió su traslado al centro penitenciario Las Parras, en San Antonio de Guerra, alegando razones de seguridad.

El órgano acusador calificó el caso como violación a los artículos 265, 266, 379 y 381 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre armas, municiones y materiales relacionados.