Fórmula “reelección”

El modelo de postulación del presidente de la República insertado como parche en la apresurada reforma constitucional de 2015 es tan cerrado que obliga a quien está en ejercicio del Poder Ejecutivo a ser candidato en busca de la reelección o desistir de ser primer o vicemandatario de la nación de por vida.

El texto vigente desde junio de 2015 establece que el jefe del Estado “podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República”, contrario al de 2010 que indicaba no podrá ser electo para el período siguiente. Al margen de aspectos familiares, partidistas o de otra coyuntura, el actual primer mandatario está obligado a permitir ser inscrito de nuevo como candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, en busca de la reelección en 2024, porque no hacerlo equivaldría a no poder aspirar a futuro.

El espíritu de la Constitución de 2010 fue evitar la mal llamada reelección consecutiva, que en verdad sería la repostulación presidencial de quien ejerce el cargo, fórmula consensuada en ese momento por las fuerzas políticas y que deja abierta la posibilidad de volver a aspirar, pero desde fuera del poder.

Para entonces se creyó que resolvería la inacabable controversia por este tema que ha provocado múltiples reformas a lo largo de la historia para imponer el interés del gobernante de turno y, sin embargo, las opiniones siguen divididas en cuanto a la fórmula más apropiada para lograr la madurez democrática.

Si hay otra reforma sobre este asunto, el pueblo debe tener la decisión final, modificando el artículo 272 sobre el referendo aprobatorio, para que la postulación del presidente de la República sea incluida dentro de las materias que requieren ratificación de la mayoría de ciudadanos con derecho electoral. ¡Ese es el candado!