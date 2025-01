La conductora de televisión Francisca reveló este viernes que está esperando a su tercer bebé, a menos de un año del nacimiento de su segundo hijo, quien cumplirá su primer año el próximo 11 de febrero.

Radicada en Miami, la presentadora compartió la noticia durante el programa Despierta América, tal como lo hizo en sus dos embarazos anteriores.

«¡Ya vamos a ser cinco!», exclamó Francisca con visible emoción. «Estoy muy agradecida con Dios por bendecirme de esta manera”.

Fotos @despiertaamerica Fotos @despiertaamerica Fotos @despiertaamerica

Francisca siempre ha expresado su deseo de formar una familia numerosa, y esta vez no pudo evitar la ilusión de que quizá llegue la tan esperada niña.

Puedes leer: Francisca ya tiene nombre para su segundo bebé

“Siempre quise tener una familia grande, con un hombre que me quiere, me cuida, me apoya y me valora; un hogar donde mis niños sean felices y sanos”, compartió la oriunda de Azua.

Asimismo, reveló que actualmente tiene 15 semanas de gestación y que se siente aliviada de poder anunciarlo finalmente. «Ya estaba cansada de esconder la panza«, confesó entre risas.

La exreina de belleza concedió una entrevista exclusiva a la revista People en español donde contó todos los detalles de este nuevo embarazo y de cómo lo han tomados los demás hombres de la familia.

Fotos cortesía de People en español Fotos cortesía de People en español Fotos cortesía de People en español

Puedes leer: Una estrella para Francisca en el Paseo de la Fama en Azua

Francisca se convirtió en madre por primera vez en julio de 2021 con el nacimiento de Gennaro Antonio. Más de dos años después, en febrero de 2024, su familia creció con la llegada de Franco Raffaele. Ahora, la felicidad continúa con la espera de su tercer hijo.