La copresentadora dominicana de Despierta América, Francisca Lachapel protagoniza la portada del mes de octubre de la revista People en Español junto a su prometido, el empresario e inversionista italoamericano Francesco Zampogna.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 dió declaraciones en exclusiva a People en Español en la que cuenta su historia de amor y lo difícil que le fue asimilar las buenas intenciones que Zampogna tenía hacia ella al principio de su relación.

“Todo el que me conoce sabe mi historia, de dónde vengo; vengo de una familia disfuncional, una familia rota donde mi único modelo de amor [era] el de mi mamá [quien] gracias a Dios me enseñó a respetar, a amar a los demás”, admitió la conductora quien se comprometió con Zampogna en Dubai en diciembre del 2018 y planea boda para el 2020.

Lachapel también agregó “Si uno está acostumbrado al maltrato, yo crecí viendo eso, entonces a medida que empecé a tener mi vida sentimental con otras personas inconscientemente uno se inclina a buscar personas que te maltratan porque es lo que conoces, no conoces otra cosa. Entonces si alguien llega y te trata muy bien es raro, se va a acabar el mundo, algo va a pasar porque esto no es posible. Uno empieza a batallar con la mente. Gracias a Dios, él supo cómo lidiar con esas cosas. [Me dijo:] ‘No te voy a lastimar, no quiero hacerte daño, no quiero más de ti que no sea tu felicidad’. Todas las mujeres nos merecemos que nos traten bien”.

En tanto su prometido, exjugador de fútbol americano de la Universidad de Miami, de 35 años, quien a pesar de ser una persona muy privada accedió a participar en esta nota de portada para complacer a su amor, aseguró que se ganó el corazón de Francisca usando la misma determinación que utilizó en el campo de juego.

“Lo que más me atrajo fue su simplicidad, su habilidad de salir de la nada. Ella es muy sencilla, anda sin maquillaje y es bella. Y después saca esa personalidad…” destacó Zampogna.