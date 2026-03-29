A propósito de la Semana Santa, en este Domingo de Ramos, Francisco Javier García, aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), hizo un llamado a la población a reflexionar y a hacer lo correcto para construir un mejor camino para todos.

García exhortó al pueblo dominicano a aprovechar este tiempo como un espacio de recogimiento, reflexión y fortalecimiento de la fe. “Estamos en Semana Santa, una época que nos invita a pensar en lo que realmente importa. Es tiempo de fe, de reencontrarnos y de acercarnos más a Dios”, expresó.

En un video publicado en sus redes sociales oficiales, García reflexionó que, tal como nos recuerda la Palabra: “Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios”.

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El dirigente político destacó que esta época invita a valorar lo verdaderamente importante: la familia, la paz interior y la cercanía con Dios, elementos fundamentales para la construcción de una mejor sociedad.

En ese sentido, señaló que, en medio de los desafíos que enfrenta el país, este es un momento oportuno para reflexionar, actuar correctamente y comprometerse con la construcción de un mejor futuro para todos los dominicanos.

Asimismo, manifestó su deseo de que estos días encuentren a cada familia dominicana con el corazón en paz y la esperanza renovada, fortaleciendo los valores que unen a la nación.

“Cuando un pueblo fortalece su fe, también fortalece su futuro”, afirmó García, al tiempo que envió un mensaje de bendición y bienestar a toda la ciudadanía.