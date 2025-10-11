Santo Domingo.– El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, instó al Gobierno a congelar la tarifa eléctrica como medida urgente para mitigar el impacto económico que sufren los hogares dominicanos debido a la crisis del sistema energético nacional.

El dirigente político señaló que la población no puede continuar asumiendo facturas cada vez más elevadas, mientras persisten los apagones prolongados en distintas zonas del país.

“Lo más responsable sería que el Gobierno mantenga las tarifas al mismo nivel que hace nueve meses, hasta que se resuelva el problema de los apagones”, afirmó García.

Según el miembro del PLD, la falta de estabilidad en el suministro eléctrico ha provocado malestar y preocupación entre los ciudadanos, afectando tanto a familias como a pequeños negocios que enfrentan pérdidas por la falta de energía constante.

Quizas te interese: Pronóstico del clima este domingo: chubascos y tormentas eléctricas

Ante la creciente tensión, en el Congreso Nacional se estudia una resolución que busca interpelar al presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, con el objetivo de que explique las causas de la crisis y las medidas que se están tomando para enfrentarla.

La iniciativa es evaluada por una comisión especial encabezada por el diputado Ramón Bueno, que en los próximos días convocará al funcionario para ofrecer detalles sobre la situación y las posibles soluciones.

Francisco Javier García reiteró que la población necesita respuestas concretas y acciones inmediatas, no solo promesas, ante una problemática que “ya se ha convertido en una carga insostenible para miles de dominicanos”.