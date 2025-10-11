Santo Domingo.-El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para este domingo en la mañana algunos chubascos como consecuencia del arrastre de nubosidad del viento cálido y húmedo del sureste próximos a la costa sur del país.

En la tarde, la vaguada asociada a la tormenta Jerry provocará aguaceros fuertes en puntos aislados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las provincias del noroeste, el sureste, el suroeste, el Valle del Cibao y la cordillera Central, hasta las primeras horas de la noche.

El Indomet informó que la tormenta tropical Jerry, localizada a unos 740 kilómetros al sur/sureste de la isla Bermuda, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, se desplaza hacia el Norte y el Noroesta a 26 kilómetros por hora.

También te puede interesar:

El organismo pidió combatir las altas temperaturas tomando agua y vistiendo ropas ligeras.