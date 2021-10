Si hay un símil que puede aplicarse al dedillo al teatro de malos actores y peores argumentos que protagoniza, de forma torpe y fementida el diputado Pedro Botello, es el de los fuegos artificiales, que en principio pueden atraer y deslumbrar pero que al final se desvanecen.

A diferencia del espectáculo de colores y pirotecnia de los fuegos artificiales, la representación de Botello con su alocado reclamo del 30 por ciento de los Fondos de Pensiones ya no logra distraer y mucho menos convencer a nadie con sus inocultables falsas bondades.

Como es bien sabido porque lo han explicado con claridad meridiana y argumentos fuera de toda discusión o duda, desarticular esos fondos, que es un patrimonio de los trabajadores, constituiría un grave atentado para ellos y de paso para la economía nacional y la población en general, ya que desataría una inflación galopante y fuera de todo control.

Además de eso, que es suficiente para darnos cuenta del descalabro que alienta este alegre diputado, quienes propugnan por el 30% dejan de lado, de forma ma y porque no les conviene, el hecho de que el 70% de los fondos de pensiones han sido aportados por los empleadores con una visión de se vayan acumulando para el retiro de esos empleados, no para repartirlos de manera alguna antes del tiempo previsto para su fundamental objetivo, o sea para la sostenibilidad de los retiros a que tienen derecho quienes llegan al final de su vida productiva.

Botello y sus alocados seguidores, que por cierto no lo siguen por puro convencimiento porque nadie puede participar en desórdenes por simple simpatía.

Es claro que ese apoyo no proviene de los sindicatos, ya que estos han sido los primeros en advertir que el movimiento de Botello es una engañifa que atenta contra el futuro de la clase trabajadora.

A Botello que siga con sus fuegos artificiales, porque la gente sensata sabe que todo es para tratar de confundir a los trabajadores que dice defender.

Por: Luis Manuel Báez

[email protected]