Santo Domingo. – El partido Fuerza del Pueblo (FP) aseguró hoy que los acontecimientos provocados por las lluvias del pasado miércoles evidencian fallas estructurales en el sistema de gestión de riesgos y debilidades acumuladas en la planificación, ejecución y respuesta del Estado.

El secretario de Obras Públicas de la Fuerza del Pueblo, Mariano Germán, dijo que la salida de operación de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo es una alerta sobre la calidad de una obra recientemente inaugurada.

Hablando en rueda de prensa, indicó que la obra presentó filtraciones en algunas estaciones, acumulación de agua en el viaducto con potencial riesgo eléctrico y drenajes colapsados en su entorno inmediato e incertidumbre en el tramo soterrado.

Consideró que no se trata de “hechos aislados ni consecuencia de una lluvia imprevisible, sino manifestaciones de una falla sistémica en una infraestructura nueva”.

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Afirmó que es obligatorio evaluar “con rigor técnico” el diseño, la ejecución y la supervisión de ese proyecto.

Advirtió que la mayor preocupación es el túnel subterráneo de más de 900 metros, cuya condición real no ha sido informada públicamente.

Cuestionó que la obra siga transportando pasajeros “sin haber completado su validación integral”, a pesar de las fallas denunciadas.

Fuerza del Pueblo

De su lado, el secretario de Gestión de Riesgos y Atención a Emergencias de la Fuerza del Pueblo, Wilkin Moreno, denunció fallas estructurales en la prevención, la coordinación institucional y la capacidad de respuesta del sistema de las autoridades ante las consecuencias de los aguaceros de ayer miércoles.

Entre las consecuencias mencionó los ciudadanos atrapados en vías inundadas, interrupciones del transporte público y la repetición de inundaciones en puntos históricamente identificados.

Moreno señaló que el país “continúa operando bajo un esquema institucional desactualizado, con un Plan Nacional de Gestión de Riesgos que data de 2011, sin evidencia de revisión estructural, y con organismos que no muestran un funcionamiento activo sostenido ni una rendición de cuentas transparente ante la ciudadanía.”

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Aseguró que no existe correspondencia entre los recursos financieros recibidos por el Estado para gestionar el cambio climático y gestión de riesgos que, a su juicio, los cuales superan los 700 millones de dólares en los últimos años.

Recordó que desde 2022 se han registrado episodios de colapso por lluvias, con eventos de alta intensidad en 2023, persistencia de fallas en 2024, nuevas emergencias en 2025 y la misma situación en 2026, lo que evidencia que el sistema no ha sido corregido pese a tratarse de riesgos previsibles.

Consideró imprescindible un sistema de gestión de riesgos, actualizar el Plan Nacional vigente, transparentar el uso de los recursos destinados a estas áreas y establecer protocolos claros que garanticen una respuesta oportuna ante eventos previsibles.