La FP es un partido de expansión, fundado con la división del PLD.

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Jaime David Fernández Mirabal, criticó la Fuerza del Pueblo (FP) por utilizar un método de crecimiento político poco ortodoxo, que demuestra, a su entender, una falta clara de visión de liderazgo.

Éste no es solo un alto dirigente del partido morado, es más que eso, fue vicepresidente del entonces presidente Leonel Fernández, cuando el PLD ganó por primera vez el poder en el 1996.

Fernández Mirabal sostuvo que un verdadero líder se distingue por su capacidad de construir una idea propia y salir a conquistar voluntades basadas en propuestas, y no en la sustracción de cuadros de otras parcelas políticas.

FP

En una clara referencia al expresidente Leonel Fernández, presidente fundador de la FP, el dirigente peledeísta señaló que la actual estrategia de esa organización dista mucho de la esencia del liderazgo transformador.

La declaración del exvicemandatario se produce en momento que, la Fuerza del Pueblo arrecia una andanada de juramentación de dirigentes peledeístas.

Al respecto, Fernández Mirabal manifestó que la situación actual es muy contraria al accionar histórico del profesor Juan Bosch cuando fundó el PLD en el 1973, luego de renunciar al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) por diferencia antagónica con la cúpula de esa organización.

FP es un desprendimiento del PLD, partido fundado por el profesor Juan Bosch, en el año 1973.

Manifestó que en ese momento Bosch no enfocó sus energías en captar de forma oportunista a los miembros de su antigua organización, el PRD, sino que apostó por la creación de algo nuevo y sólido.

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“Cuando Juan Bosch fundó el PLD, no se dedicó a buscar como ave de carroña a personas del PRD para llevarlos a su partido”, sentenció Fernández Mirabal a través de un video difundido en sus redes sociales.

Subrayó que el extinto líder peledeísta prefirió dedicar su tiempo y esfuerzo a confiar en un liderazgo joven y nuevo, priorizando la formación política sobre el clientelismo.

Según su visión, este enfoque fue el que permitió que el PLD se convirtiera en el tiempo en una maquinaria capaz de gestionar el Estado con eficiencia y calidad a favor de la gente.

“Cuando al PLD le correspondió la responsabilidad de dirigir los destinos de la nación, pudo realizar gestiones gubernamentales exitosas gracias a que contaba con líderes debidamente formados y con una genuina vocación de servicio al ciudadano”, subrayó Fernández Mirabal.

El exvicepresidente fue enfático al calificar las tácticas de captación de la Fuerza del Pueblo como contrarias a la ética partidaria.

Video donde Jaime David lanza crítica a a la FP.

El también presidente de ex senador de la provincia Hermanas Mirabal reiteró de manera tajantemente la actitud de ave de carroña que tienen algunos dirigentes de la FP, de andar queriendo sonsacar dirigentes del PLD, acción que calificó de indignante.

Añadió que es acoso constante de reclutar cuadros del partido morado no representa un avance para la democracia, sino una degradación de la práctica política, tras considerar que ese comportamiento de la dirección de la FP evidencia una falta de propuestas sustanciales para el electorado dominicano.

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El dirigente peledeísta concluyó afirmando que esa acción de «pesca» en aguas ajenas no puede considerarse política en el sentido noble de la palabra, ni mucho menos una muestra de capacidad de liderazgo real, sino más bien una señal de debilidad institucional.

En tal sentido, aprovechó para hacer un llamado a la militancia del partido morado a mantenerse enfocada en el fortalecimiento de sus estructuras internas.

Crecimiento

Desde su fundación en el 2019, luego de la división del PLD, la FP ha sustentado su crecimiento en disidentes peledeístas, ocupando hoy el segundo lugar del electorado.

En las elecciones pasadas, el Partido Revolucionario Moderno refrendó el primer lugar obtenido en el 2020, mientras que la Fuerza del Pueblo, pasó de tercero a segundo lugar