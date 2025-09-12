La Fuerza del Pueblo (FP) culmina este domingo el congreso nacional elector Manolo Tavárez Justo, evento que su Comisión Nacional Electoral (CNE), no solo califica de exitoso, sino que el partido se encuentra ahora en una mejor posición electoral.

En ese sentido, la organización manifestó que solo se votará para escoger 10 miembros de la Dirección Política, más tres ex officio y los 60 ratificados, sumarán 73 los miembros del máximo órgano de decisión de esa entidad.

Allí será juramentado Leonel Fernández, como presidente; Radhamés Jiménez, como vicepresidente y Antonio Florián (Peñita), quienes se escribieron en el proceso de elección, pero al nadie más hacerlo, automáticamente quedaron ratificados.

Se elegirán 10 miembros de la Dirección Política, de la Fuerza del Pueblo, incluidas figuras clave como Leonel Fernández y Radhamés Jiménez

Los estatutos de la Fuerza del Pueblo establecen que si en un cargo plurinominal, se escribe una sola persona a un puesto determinado, éste no tiene que ir a votación.

El proceso de este domingo para escoger los restantes miembros faltantes de la Dirección Política se hará a partir de las 9:00 de la mañana en la Casa Nacional de la FP y la Casa del Pueblo Johnny Ventura, ambos lugares en el Distrito Nacional.

En el proceso eleccionario solo podrán votar los 2,043 miembros de la dirección central.

Comisión

El presidente de la CNE, Henry Merán, en una rueda de prensa en el local principal de la FP, resaltó la participación del dicho congreso, que inició en marzo pasado, tras recordar que ya previamente, ya fueron electos los integrantes de la Dirección Central y los presidentes provinciales, municipales, de distritos municipales y de circunscripciones.

Merán recordó que la Dirección Central está compuesta por 1,500 miembros plenos, a los que se agregan los ex officio y los protegidos por criterios reservatarios, alcanzando así la cifra de 2,043.

“El congreso ha sido un excelente proceso; este domingo se podrá votar hasta por 10 compañeros en la boleta; son 10 plazas a elegir y la posibilidad de votar hasta por 10 compañeros”, puntualizó.

El dirigente político detalló que 94 de sus compañeros se preinscribieron para ocupar un lugar a la Dirección Política, pero de los cuales fueron validados 93, sin entrar en mayores detalles.

Mesas

Merán precisó que se habilitarán 11 mesas electorales en los dos recintos antes mencionados, las cuales estaría abiertas hasta la 4:00 de la tarde, cuando cerrarán las urnas.

“La Comisión Nacional Electoral proveerá, a través de mecanismos expeditos, la posibilidad de que los compañeros que tengan dificultades para trasladarse hasta la capital puedan ejercer su derecho al voto”, aseguró.

Merán resaltó el clima positivo que rodea el proceso interno de la organización opositora.