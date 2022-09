Gaila González “Salí a hacer mi trabajo”

El ministro de Deportes, ingeniero Francisco Camacho, en compañía de Cristóbal Marte, presidente de NORCECA, y José Manuel Almonte, subadministrador de Banreservas, entrega la Copa Banreservas a Niverka Marte, capitana de las Reinas del Caribe, y a las jugadoras del equipo dominicano como ganadoras del Campeonato Panamericano de Voleibol Final Six.

Gaila González, la más aclamada por el público en el concluido Campeonato Panamericano de Voleibol Final Six, no solo deleitó a los que se dieron cita al Palacio del Voleibol Ricardo Gioriver Arias con sus ataques y servicios de mano izquierda, si no que se destacó por ser la Jugadora Más Valiosa (JMV) del torneo que ganaron las Reinas del Caribe.

“Estoy súper agradecida de poder destacarme haciendo mi trabajo. Se sintió súper chulo hacerlo frente a los dominicanos”, expresó la atacante opuesto de la selección dominicana de voleibol femenino, quien marcó 84 puntos durante la disputa de la Copa Banreservas.

Gaila González recibe trofeo como Mejor Atacante Opuesto por el vicealmirante José Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Los 84 tantos de Gaila se distribuyeron en 61 puntos en ataque, 10 en bloqueo y 13 desde la línea de servicio.

Además de ser la JMV, González fue merecedora del premio al Mejor Servicio y como Mejor Atacante Opuesto.

“Solo fui yo. Salí a cancha a hacer mi trabajo y poner de manifiesto lo que sé hacer”, agregó la voleibolista de 25 años de edad.

Te puede interesar leer: Las Reinas del Caribe se coronan en el Final Six de voleibol femenino

González manifestó que lo vivido durante la semana pasada fue maravilloso y consideró el apoyo del público como un factor importante para haberse consagrado con la copa y para que cada jugadora diera el extra en cancha.

“Fue un torneo muy bonito y un honor volver a jugar en casa recibiendo el apoyo de nuestra gente”, añadió la JMV.

Gaila Gónzalez

Durante el torneo fue constante escuchar a los presentes unirse en una voz para corear el nombre de Gaila.

“Sentía cosquillitas en el estómago cada vez que escuchaba mi nombre retumbar en todo el estadio. Estoy agradecida de su respaldo”, dijo la llamada “zurda de oro”.

El mundial

González aseguró que lo demostrado por las dominicanas en los últimos compromisos, ha servido para medir las condiciones físicas y técnicas con el que llegarán al venidero Mundial de Voleibol, que iniciará el 23 de septiembre hasta el 15 de octubre y que tendrá como sedes a Países Bajos y Polonia.

“Iremos hacer lo que nos toca y darlo todo para salir con la victoria en cada partido que disputemos”, expresó Gaila González.

El sexteto dominicano partirá este martes a Polonia donde realizará varias sesiones de entrenamientos.

Las criollas, que están en el grupo B, se medirán a Turquía, Corea del Sur, Tailandia, Croacia y a las polacas.

El primer compromiso de las Reinas del Caribe será contra las coreanas, el 24 de septiembre, en el segundo choque enfrentarán a las croatas, el 27 de septiembre.

El 28 se medirán a las turcas, el 29 a Polonia y contra las tailandesas el primero de octubre.