NUEVA YORK, AP.— Garrett Crochet quería que sus compañeros de Boston le dieran la batalla a los Yankees, por lo que el lanzador All-Star les dijo que se vistieran para el éxito cuando se dirigieran a Nueva York para su primer partido de postemporada.

«Viajábamos cómodos y él decidió vestirse de manera informal», dijo el lunes el mánager de los Red Sox, Alex Cora. ??»Envió el mensaje, así que desestimó la decisión del mánager».

Crochet debutará como abridor en postemporada el martes por la noche, cuando los Medias Rojas (89-73) regresen a los playoffs por primera vez desde 2021 con el primer partido de la Serie de Comodines de la Liga Americana en el Bronx. Max Fried (19-5) estará en el montículo para los Yankees (94-68) en un duelo entre lanzadores zurdos All-Star.

Max Fried

Boston aseguró su puesto en la postemporada el viernes y el partido al mejor de tres quedó definido el domingo, cuando los Yankees perdieron el título del Este de la Liga Americana ante Toronto en un desempate, mientras que Boston venció a Detroit. El ganador del comodín avanza a una Serie Divisional contra los Blue Jays.

«Esta podría ser una oportunidad única en la vida para algunos muchachos de este equipo, así que creo que deberíamos tratarla con la dignidad que merece», dijo Crochet.

Cora tenía previsto llevar vestimenta relajada en el vuelo chárter del domingo.

«Llevamos un tiempo viajando con comodidad gracias al horario», dijo.

Las apariciones previas de Crochet en postemporada fueron como relevista con los Medias Blancas de Chicago en 2020 y 2021. Fue traspasado a los Medias Rojas en diciembre pasado y en abril acordó un contrato de seis años y 170 millones de dólares que comienza el próximo año.

«Siempre quise ser ese tipo que pudiera lanzar el primer juego de una serie de playoffs, así que estar aquí ahora no es una sorpresa», dijo.

El mánager de los Yankees, Aaron Boone, dijo que lanzará con el bateador zurdo Austin Wells, quien atrapó 27 de las 32 aperturas de Fried, y probablemente con el primera base derecho Paul Goldschmidt contra Crochet, quien tuvo marca de 3-0 con una efectividad de 3.29 en cuatro aperturas contra Nueva York este año.

Fried dejó Atlanta por un contrato de ocho años y 218 millones de dólares con los Yankees. Tuvo un récord de 10-2 con una efectividad de 1.92 en sus primeras 17 aperturas antes de sufrir una ampolla en el dedo índice izquierdo. En sus siguientes ocho salidas, tuvo un récord de 3-3 con una efectividad de 6.80. Luego se recuperó para terminar con un récord de 6-0 y una efectividad de 1.55 en sus últimas siete.

Fried tuvo marca de 1-1 y efectividad de 1.96 en tres juegos contra Boston. Su recta promedio fue de 97.2 mph contra los Red Sox el 13 de septiembre, 1.4 mph por encima de su promedio de la temporada.

Nueva York y Boston tienen marca de 12-12 en la postemporada, pero los Red Sox han ganado ocho de los últimos nueve juegos, comenzando con la remontada de 2004.