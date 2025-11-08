GAT Expo 2025 la gran cita del gaming llega a Santo Domingo

Santo Domingo.- GAT Expo República Dominicana 2025 se celebrará los días 12 y 13 de noviembre en el Hotel Jaragua, convirtiendo a Santo Domingo en el punto de encuentro de los principales representantes del sector de juegos de azar, apuestas, tecnología y regulación en la región. Este evento promete fortalecer el desarrollo y la profesionalización de la industria del gaming en el Caribe.

Organizada por GAT Gaming & Technology Expo, la feria se consolida como una de las más importantes plataformas de negocios y conocimiento de América Latina, impulsando la innovación, el cumplimiento normativo y las oportunidades de crecimiento del sector.

El CEO de GAT Expo, José Aníbal Aguirre, destacó que la elección de Santo Domingo como sede “representa un paso estratégico para acercar el ecosistema de gaming a un mercado en plena evolución, con un entorno regulatorio cada vez más sólido y moderno”.

Asimismo, la Licda. Yamile Gutiérrez, representante de GAT Expo en República Dominicana, expresó que esta edición “abre un espacio clave para el diálogo entre reguladores, empresarios y expertos, fortaleciendo la visión de un sector transparente, innovador y sostenible”.

La GAT Expo República Dominicana 2025 incluirá conferencias, paneles especializados y una zona de exhibición con las principales marcas y desarrolladores de la industria, creando un ambiente ideal para el networking, la actualización y las alianzas estratégicas.

Sobre GAT Expo

La GAT Gaming & Technology Expo es una de las ferias más reconocidas de América Latina dedicada a la industria del gaming, los juegos de azar y las apuestas. Con más de 25 años de trayectoria, promueve la innovación, la regulación efectiva y el desarrollo empresarial en mercados clave de la región