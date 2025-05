Genao a Paino: “Usted es incapaz e ineficiente”

Advierte que no promueve violación de veda y pide al ministro Paino Henríquez rendir cuentas de las atrocidades que se cometen contra el medioambiente en República Dominicana

Santo Domingo. – El senador Rogelio Genao respondió a la acusación del ministro de Medio Ambiente, Paino Henríquez, quien lo señaló por supuestamente promover el consumo de crustáceos vedados.

Genao aseguró que la acusación es una “cortina de humo” para desviar la atención de la ineficiencia del Ministerio ante los graves problemas ambientales del país.

Durante su intervención en el Senado, Genao afirmó que no violó ninguna ley al recibir en su casa alimentos que contenían masa de cangrejo, y cuestionó que se intente criminalizar un gesto personal sin fundamento legal. “Recibir comida de un amigo no es delito. No hemos transgredido ninguna disposición”, aclaró.

El legislador del PRSC arremetió contra el ministro Henríquez, acusándolo de incapaz y de no responder a las denuncias ciudadanas sobre contaminación minera, destrucción ambiental y trabas a proyectos económicos. Citó como ejemplo la contaminación por parte de Barrick Gold, la depredación de las Dunas de Baní, la situación de la Cueva del Pomier y la tala de árboles en Elías Piña.

Además, denunció que el Ministerio mantiene paralizadas inversiones turísticas e inmobiliarias por más de 7,000 millones de dólares, contraviniendo la política de “burocracia cero” del presidente Luis Abinader. “Esto afecta incluso obras del propio Estado”, indicó.

Qué flaco trabajo le está haciendo al Señor presidente usted ministro. Si esto fuera un sistema parlamentario hoy lo estuviéramos destituyendo, por incapaz, ineficiente y si usted se respetara presentara renuncia», sentenció Rogelio Genao.

Genao también criticó que la supuesta protección de la fauna marina se limite a revisar fotos en redes sociales, mientras la venta de jaibas y cangrejos vedados continúa libremente en vías públicas como la autopista Duarte y carreteras del sur.

Finalmente, cuestionó la falta de apertura del ministro con los legisladores: “Levanten la mano los que han sido recibidos por el ministro. Nadie. Ese es el tipo de funcionario que tenemos”, concluyó.