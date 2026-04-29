Estamos en el 4to. año de la invasión de Rusia a Ucrania y para el que ha dejado de seguir de cerca el conflicto, la narrativa de una Ucrania débil e indefensa haciendo de tripas corazón para contener al ejército de Rusia puede parecer persistente.

La realidad dista bastante de donde estaba en febrero de 2022, para el momento en que acabe este conflicto Ucrania no va a ser una antigua república soviética tratando de levantarse como lo que vimos en Europa del Este en los años 90, sino una potencia media emergente con una voz decisiva dentro de Europa.

Las señales han estado ahí en los últimos 2 años, pero la guerra en Irán ha servido para revelar con mayor claridad el potencial ucraniano post-invasión.

Los países del Golfo y el Pentágono se han girado hacia Ucrania para adquirir y conocer sus sistemas de defensa anti-balísticos y anti-drones, en particular los de fabricación iraní. Después de años de experiencia en combate real en un campo de batalla moderno, Ucrania es el centro global de innovación militar.

Para el momento en que termine su guerra con Rusia, Ucrania va a estar culminando su proceso de entrada a la Unión Europea, y cuando entre lo hará con el ejército más grande y experimentado de Europa. Quizás más importante aún, Ucrania va a entrar a la Unión Europea con una cultura enfocada a la innovación en manufactura y en la investigación y desarrollo con nuevas tecnologías.

Antes de la guerra la economía ucraniana estaba centrada en sus exportaciones agrícolas y su participación desproporcionada en el mercado global de ciertos rubros, para el momento en que acabe esta guerra Ucrania no va a ser la misma.

Si bien tomarán años, sino décadas, para que la economía de Ucrania pueda recuperarse a los niveles previos a 2022, es probable que la recuperación venga montada arriba de su capacidad tecnológica y manufacturera, y no sobre su agricultura.

La Unión Europea desde sus inicios y la Europa de la post-guerra ha venido centrada en los intereses de los países del centro del continente como Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, una vez la guerra termine Ucrania probablemente será la punta de lanza para elevar las voces de Europa del Este junto a Polonia y los países bálticos. Ese bloque de países ya se viene perfilando como el motor económico y poblacional de Europa y la entrada de Ucrania solo va a fortalecerlo.

La guerra ha venido moldeando a la sociedad, las instituciones y la economía de Ucrania. Desde la caída de la Unión Soviética ese país quedó reprimido por los vestigios de su pasado soviético y los intereses del Kremlin, pero ya esa herencia luce decididamente enterrada abriendo espacio para una nueva Ucrania que será cada vez más relevante en la región y potencialmente en toda Europa.

Para el año 2035 Ucrania se verá radicalmente distinta a la Ucrania de febrero de 2022, Europa y el resto del mundo ya están empezando a notarlo y deben empezar a actuar conforme a esa nueva realidad.