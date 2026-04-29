Javier Báez fue retirado del campo en camilla debido a una lesión en el pie derecho.

ATLANTA, Los Tigres de Detroit colocaron al lanzador Casey Mize y al jugador de cuadro Javier Báez en la lista de lesionados el miércoles luego de que cayeran en la derrota en el primer partido de la serie contra los Bravos de Atlanta .

Mize fue incluido en la lista de lesionados de 15 días por una distensión en el aductor derecho, mientras que Báez está en la lista de 10 días por un esguince en el tobillo derecho.

El lanzador zurdo Enmanuel DeJesus y el jugador de cuadro Jace Jung fueron llamados de regreso de la filial Triple-A de Toledo.

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Mize abandonó el partido en la tercera entrada del martes debido a una molestia en la ingle derecha tras fildear una bola rodada hacia la primera base.

“Fue una especie de endurecimiento gradual”, dijo el lanzador diestro después del partido. “Hicimos algunas pruebas entre entradas y nos sentimos lo suficientemente bien como para volver al campo, pero la molestia nunca desapareció del todo”.

Dos entradas más tarde, Báez fue retirado del campo en camilla debido a una lesión en el pie derecho que sufrió al batear un rodado al campocorto.

Intentaba llegar a primera base antes de un lanzamiento alto, golpeó la base de forma extraña con el pie izquierdo y, al caer, su pie derecho se dobló bajo su pierna.

Báez dijo que se sentía mejor después de recibir tratamiento, pero no fue suficiente para evitar un período en la lista de lesionados.

Mize fue All-Star en 2025, cuando tuvo un récord de 14-6 con una efectividad de 3.86. Esta temporada tiene un récord de 2-2 con una efectividad de 2.90 en seis aperturas.