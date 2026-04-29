Kany García alcanza el #1 en Billboard junto a Maluma

La cantante y compositora Kany García atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera con el lanzamiento de su más reciente álbum Puerta Abierta, un proyecto que ha conectado de forma inmediata con el público y la industria, posicionándose como uno de los lanzamientos latinos más relevantes del momento. A este éxito se suma el logro del #1 en las listas Latin Airplay y Tropical Airplay de Billboard junto a Maluma con su colaboración “1+1”.

García consigue así un doble impacto con esta colaboración. Anteriormente, había alcanzado su mejor posición en la lista Latin Airplay con “Feliz” en 2009, que llegó al puesto No. 15. En Tropical Airplay, “1+1” marca su cuarto tema dentro del top 10, después de “Búscame”, junto a Carlos Vives, que alcanzó el No. 7 en 2021.

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Desde su estreno, Puerta Abierta ha acumulado más de 31.7 millones de reproducciones en Spotify, debutando en la posición #11 del listado Billboard Top Latin Pop Albums y alcanzando el #9 en el chart general de Spotify en Estados Unidos, reflejando su impacto tanto en el mercado global como en el anglosajón.

Uno de los temas más destacados del álbum, “A la Niña que Fui”, se ha convertido en un fenómeno digital, superando los 2.6 millones de streams desde su lanzamiento y acumulando más de 336 mil “saves” en la plataforma. La canción registra más de 250 mil reproducciones diarias en Spotify, con un pico de 418,672 reproducciones en un solo día (20 de abril), además de posicionarse en el #15 del listado Top Latin Pop Songs. En TikTok, el impacto también ha sido notable, con más de 300 mil creaciones de videos utilizando el tema.

El proyecto también ha recibido respaldo de la crítica especializada. Medios como The New York Times lo destacaron como parte de una semana clave para los compositores del pop latino, mientras que Rolling Stone en Español le otorgó cinco estrellas, describiéndolo como una oda a la gratitud, el poder y el sentido de pertenencia. Publicaciones como PAPER en Español, Refinery29 Somos y Remezcla resaltaron su propuesta artística y evolución musical, mientras Pollstar subrayó su trayectoria como ganadora de siete Latin GRAMMYs y su alcance global.

En paralelo a este éxito, la artista inició su nueva gira con un lleno total en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, donde más de 20 mil personas la acompañaron en una noche que combinó sus grandes éxitos con el estreno en vivo de su nueva música.

Tras este arranque, Kany García confirmó la expansión de su gira con nuevas fechas en Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, incluyendo una tercera función en el Coliseo de Puerto Rico el próximo 6 de diciembre, luego de que las primeras dos se agotaran en menos de 24 horas.

La gira Puerta Abierta Tour 2026 continuará su recorrido por importantes ciudades de México, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Panamá, República Dominicana, España, Italia, Francia y Reino Unido, consolidando así una de las etapas más exitosas de su carrera artística.