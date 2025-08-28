Genao defiende cesantía y rechaza extender prueba laboral

Santo Domingo. – El senador por La Vega, Ramón Rogelio Genao, rechazó este jueves la propuesta del sector empresarial de extender de tres a seis meses el período de prueba de los empleados en la modificación al Código Laboral.

El legislador calificó la iniciativa como “absurda” y advirtió que el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) no respaldará cambios en ese sentido. “Ese tema no está en discusión; el período de tres meses sigue intacto en el Código de Trabajo”, afirmó.

En cuanto a la cesantía, Genao recordó que la República Dominicana no cuenta con un seguro de desempleo, por lo que esta compensación es la única garantía económica de los trabajadores mientras consiguen otro empleo.

Subrayó, además, que las discusiones tripartitas deben continuar sobre la base de los acuerdos ya alcanzados.