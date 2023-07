Podría decir que se trata de un fenómeno social relativamente nuevo que afecta principalmente a un sector cada vez más numeroso de la juventud, aunque no es del todo exclusivo, porque también hay adultos en lo que he llamado “la generación chatarra”, integrada por personas que han entrado en el universo -cada vez más amplio- de los antivalores.

La generación chatarra es aquella que ni trabaja, ni estudia, (más del 25% de los jóvenes de la República Dominicana. Los llamados “hijos del PLD” que nunca se ha leído un libro, ni les interesa, que no les gusta el buen cine (solo las películas chatarras), que no escuchan buena música (no sabe quién fue Mozart, Beethoven, Wagner, Schubert, Strauss, Los Beatles, Serrat, Milanés, Silvio, Víctor y Ana, Solano, Niní, el magistrado Fernando Casado, etc.); no tienen referencia cultural ni saben quién fue Neruda, Benedetti, Vallejo, Machado, Octavio Paz, Borges, García Márquez, Guillén, Bécquer, Cervantes, etc.).

La radio dominicana, como la mayoría de los medios de comunicación, dígase periódicos y televisión, han perdido su esencia de informar, formar, educar y entretener, colocándose al servicio de la enajenación y la transculturización, promoviendo la incultura y, por lo tanto, el embrutecimiento, llevando mensajes alienantes que conducen al alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción, la prostitución y la perversidad sexual.

Escuchar la radio hoy día es una vergüenza, por los contenidos obscenos, vulgares, triviales y embrutecedores que difunden personas -hombres y mujeres- que no tienen la educación ni la preparación profesional para hablar por un micrófono, sin que ninguna autoridad intervenga para llamar al orden, la decencia y las “buenas costumbres”, como si el Estado no fuera el dueño de las frecuencias tanto de radio como de televisión. La democracia no puede confundirse con el libertinaje.

Los diarios, en su afán por mantenerse vigentes y actualizados están persiguiendo las mal llamadas “redes sociales” con un alto contenido farandulero, convirtiendo en “viral” “noticias” que carecen de todo valor social que no sea el de “entretener” a los jóvenes de ambos sexos con valores y estereotipos decadentes, que nos hablan de una sociedad cada vez más enferma y desquiciada.

Es verdad que estamos viviendo en la sociedad del espectáculo, pero el espectáculo puede ser bueno, entretenido, educativo y cultural; no tiene por qué ser degradante, alienante, estrafalario, vulgar ni decadente. Es bien sabido, la ciencia lo ha demostrado, el problema terrible que la comida chatarra le ha hecho a la salud de millones de jóvenes y adultos, provocando sobrepeso, diabetes, hipertensión, daños renales, etc., ocasionando la muerte de millones de seres humanos.