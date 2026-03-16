. En el año 2000, la Iglesia Metodista Libre reconoció el potencial del ministerio y respaldó la decisión de transformar aquella célula en una iglesia independiente.

Santo Domingo Este.– Durante más de tres décadas, la Comunidad Cristiana de Restauración (CCR) se ha consolidado como un referente de fe, servicio y compromiso social en el municipio Santo Domingo Este.

Nacida en medio de las necesidades del sector Villa Duarte, esta congregación ha desarrollado una amplia labor espiritual, educativa y comunitaria que hoy impacta a miles de familias.

La historia de la iglesia se remonta a 1992, durante el Congreso de Pastores CONPAS 92, cuando varias congregaciones adoptaron el modelo de grupos celulares como estrategia de crecimiento.

Inspirada por esa visión, la Iglesia Metodista Libre del Ensanche Ozama comenzó a promover pequeñas células de oración en distintos sectores, sembrando la semilla de lo que más tarde sería la Comunidad Cristiana de Restauración.

Un año después, en 1993, el joven pastor Elbin Castillo fue enviado a dirigir una célula en el sector Los Molinos, en Villa Duarte. Allí, junto a tres mujeres de fe —Altagracia Bidó, Leonor Peña y Agustina Peña— se reunían semanalmente en un pequeño apartamento para orar y compartir la Palabra. Ese humilde encuentro marcaría el inicio de una obra que con el tiempo trascendería generaciones.

Parte de las familias impactadas por las labores sociales y espirtuales que coordina el CCR

Con el crecimiento del grupo, en el año 2000 la Iglesia Metodista Libre respaldó la decisión de convertir aquella célula en una iglesia independiente. Desde entonces, el pastor Castillo, junto a su esposa Wendy y su hija Nicole, lideró el desarrollo del ministerio, sumando creyentes y consolidando un proyecto comunitario basado en la fe y el servicio.

Impacto en la familia y la niñez

En 2005 la iglesia amplió su misión social con la creación del Centro de Desarrollo Integral Restauración (CDI-DR-0710), bajo el patrocinio de la organización internacional Compassion International. Este programa ha impactado a miles de familias y actualmente brinda atención a unos 230 niños.

El proyecto trabaja con menores en situación de alta vulnerabilidad social, ofreciendo acompañamiento en cuatro áreas fundamentales: espiritual, emocional, física y cognitiva.

Muchos de estos niños provienen de hogares afectados por pobreza extrema, violencia, abusos o ausencia parental, por lo que el centro se convierte en un espacio de protección y esperanza.

Las actividades se organizan en dos tandas para adaptarse al horario escolar de los beneficiarios. Además del refuerzo académico y espiritual, los niños y sus familias reciben atención psicológica especializada, fortaleciendo así su entorno emocional y social.

Salud y acompañamiento comunitario

La labor social de la CCR también se extiende al ámbito sanitario mediante el Centro Médico “Sócrates Pérez”, donde se ofrecen servicios de atención primaria y consultas especializadas en medicina interna, pediatría, ginecología, ortopedia, odontología, cardiología, psiquiatría y psicología.

Este centro funciona con un equipo de profesionales que atienden mediante citas programadas, brindando asistencia médica a personas de la comunidad que en muchos casos tienen acceso limitado a estos servicios.

Además, la iglesia desarrolla programas de apoyo a jóvenes embarazadas, quienes reciben acompañamiento médico, orientación sobre lactancia materna, nutrición y cuidado infantil, así como asistencia alimentaria para ellas y sus bebés.

Evangelismo y respuesta a los desafíos sociales

La congregación también ha asumido un rol activo frente a problemáticas sociales como la drogadicción. Jóvenes de la comunidad acuden con frecuencia en busca de ayuda, y la iglesia canaliza muchos de estos casos hacia centros de rehabilitación aliados, ofreciendo acompañamiento pastoral durante el proceso de recuperación.

En el ámbito del evangelismo infantil, la iglesia desarrolla desde hace más de dos décadas el programa “escuelas bíblicas de afuera”, coordinado por la líder comunitaria Dignorah Polanco. La iniciativa impacta semanalmente a unos 230 niños en sectores como La Cañada y La Francia, muchos de los cuales no pertenecen a la congregación.

Los frutos de este trabajo se reflejan en testimonios de jóvenes que, tras participar en estas actividades durante su infancia, hoy sirven como líderes cristianos en distintas iglesias.

Proyectos de crecimiento y formación

Entre los proyectos de expansión destaca un campamento en Villa Altagracia, concebido como un centro de retiros y conferencias con capacidad para unas 500 personas.

Aunque el complejo aún se encuentra en desarrollo, ya se utiliza para bautismos, encuentros espirituales y actividades recreativas.

A estas iniciativas se suman la Escuela Vocacional Juan de Jesús Cornelio, el Centro de Desarrollo Integral para la niñez y el programa Control Niño Sano, orientado a la prevención y promoción de la salud infantil.

Una misión que continúa

Tras 33 años de trayectoria, la Comunidad Cristiana de Restauración demuestra cómo una pequeña célula de oración puede transformarse en un proyecto integral que impacta a toda una comunidad.

Bajo el liderazgo del pastor Elbin Castillo, la iglesia ha logrado combinar el mensaje espiritual con acciones concretas en educación, salud y asistencia social, convirtiéndose en un espacio donde la fe se traduce en acompañamiento, esperanza y oportunidades para niños, jóvenes y familias de sectores vulnerables.