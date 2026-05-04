Luego de una reunión con representantes del transporte, el ministro Eduardo Sanz Lovatón afirmó que el subsidio busca reducir los efectos del conflicto en Medio Oriente.

Santo Domingo.– El Gobierno anunció este lunes un aporte adicional de RD$800 millones al subsidio de combustibles destinado a los transportistas, para evitar aumentos en el precio del pasaje y reducir el impacto económico.

La decisión fue dada a conocer tras una reunión encabezada por el presidente Luis Abinader junto a representantes del sector transporte, celebrada en el Palacio Nacional.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón , explicó que la disposición busca mitigar las consecuencias del conflicto belico entre Estados Unidos e Irán y el aumento sostenido de los precios internacionales del petróleo.

«Vamos a seguir trabajando y vamos a lograr un aumento de los subsidios para poder mitigar el efecto del alza de los combustibles. Tenemos un diálogo permanente con estos representantes, por instrucciones del señor Presidente de la República», expresó el funcionario al concluir el encuentro.

De su lado, el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte , indicó que antes de decidir posibles ajustes en el costo del pasaje consultará con las bases del sindicato y evaluará los números junto a los técnicos del sector.

«Yo tengo que conversarlo con la base, para analizarlo con un lápiz en la mano. Lo vamos a llevar a una mesa con los técnicos y vamos a ver los números», manifestó Marte, al tiempo que recordó que los aumentos aplicados anteriormente al pasaje han sido mínimos pese a las alzas de los combustibles. El ministro Eduardo Sanz Lovatón indicó que la medida forma parte de la estrategia del Gobierno para contener el impacto del aumento internacional del petróleo.

Asimismo, el dirigente transportista Santiago Zamora informó que durante la reunión se acordó la creación de una mesa de diálogo permanente entre el Gobierno y el sector transporte para dar seguimiento a la situación económica y buscar soluciones conjuntas.