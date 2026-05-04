Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader encabezó este lunes una reunión con representantes del sector transporte para analizar el impacto del aumento de los combustibles sobre la economía nacional y los costos operativos del transporte público y de carga.

El encuentro, realizado en el Salón Verde del Palacio Nacional, comenzó pasadas las 2:50 de la tarde y reunió a funcionarios del área económica y dirigentes de las principales organizaciones del transporte del país.

En la reunión participó el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón ; el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza ; y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos .

También estuvieron presentes el diputado y presidente de la Confederación Nacional del Transporte (Conatra), Antonio Marte , así como el presidente de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres .

La reunión forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno para monitorear las repercusiones de la crisis internacional sobre los precios de los carburantes, en medio de la preocupación de distintos sectores por el incremento en los costos del transporte y su efecto sobre el costo de vida.

Previamente, el ministro Eduardo Sanz Lovatón había informado que el Gobierno mantiene conversaciones con actores clave del sector transporte para evaluar alternativas que permitan mitigar el impacto de las alzas y preservar la estabilidad económica del país.