Towns vs Embiid: Duelo de gigantes con un solo ganador

Joel Embiid y Karl Towns regalarán un gran espectáculo en la serie Knicks-Sixers.

El centro dominicano de los Knicks tendrá un duelo con la súper estrella de los Sixers, Joel Embiid.

Esta noche inicia una de las series seminales de la conferencia del Este en la NBA.

Los Knicks de Nueva York recibirán en el Madison Square Garden a los Sixers de Filadelfia a las 8:00 de la noche.

Y será la primera vez, que el dominicano Karl Anthony Towns, se vea las caras contra el camerunés Joel Embiid, en una serie de postemporada.

La serie particular entre ambos en etapa regular, la domina Joel Embiid, con récord de 9 triunfos sobre 5 de Towns en 14 enfrentamientos.

Ambos jugadores, son piezas fundamentales para sus equipos, aunque con perfiles diferentes, en cuanto al esquema de juego que proponen sus dirigentes.

Towns por momentos, ha salido de la prioridad anotadora para los Knicks, aunque su defensa y juego en equipo ha estado presente durante toda la serie.

Inclusive registró triple doble en el sexto partido de la serie contra Atlanta con 12 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias.

De igual forma acumuló 18.7 puntos por juego (tercero en el equipo) 11.3 rebotes y 6.0 asistencias en los seis compromisos contra los Hawks.

Mientras que Joel Embiid, que se integró tarde a la serie contra Celtics, tras su procedimiento de apendicectomía fue muy dominante durante los cuatro juegos que vio acción.

Lideró a los Sixers con promedios de 28 puntos y 9 rebotes en la serie que se definió el pasado sábado en siete partidos.

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Guerra en el poste bajo

Joel Embiid se conoce por atacar al aro de afuera hacia dentro. Sabe postearse muy bien y utiliza su cuerpo para sacar faltas personales.

Esta última parte, será un reto para Karl Towns, quien en ocasiones comete excesos en defensa, que lo meten en problemas de faltas temprano en el juego.

Lucha libre

En 2019, ambos Towns y Embiid protagonizaron una pelea durante un partido entre los Sixers y los Timberwolves.

We are really about to get Joel Embiid vs Karl Anthony Towns in the playoffs!pic.twitter.com/99BpQLF8DI — NBA Memes (@NBAMemes) May 4, 2026

Se engancharon, lanzaron puños y cayeron al suelo, lo que provocó que fueran expulsados durante el tercer parcial de dicho encuentro.

Ambos fueron sancionados en esa oportunidad por dos partidos.